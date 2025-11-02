Κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο ο Κεραυνός

Ο Κεραυνός μπήκε μπροστά στο σκορ με Hatfield και Μιχαήλ να ευστοχούν σε βολές για το 4-0 στο πρώτο δίλεπτο. Ο ΑΠΟΕΛ μείωσε με 5 σερί πόντους του Whyte (6-5), ενώ έφερε το παιχνίδι στα ίσα με το lay up του Funderburk στο 5’ (9-9).

Ο αγώνας ήταν ισορροπημένος με τις δύο ομάδες να διεκδικούν κάθε πόντο και ήταν κοντά στο σκορ. Η ομάδα του Στροβόλου ανέβασε ρυθμούς στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου και με τρίποντο του Στυλιανού στο κλείσιμο, πήρε προβάδισμα 7 πόντων (42-35).

Στην τρίτη περίοδο ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με τις ομάδες να παίζουν πιο αμυντικά και τα καλάθια να μειώνονται. Με τον Honor να ευστοχεί σε τρίποντο στο 22’ οι «γαλαζοκίτρινοι» μείωσαν σε 43-40, ενώ οι φιλοξενούμενοι απάντησαν και ανέβασαν τη διαφορά στο +9 στο 24’ (49-40).

Οι γηπεδούχοι έψαχναν τις επιθέσεις ώστε να ανατρέψουν το σκορ με τον Honor να ευστοχεί σε βολές και τρίποντα. Ο Κεραυνός όμως κατάφερε ελέγξει το παιχνίδι. Κράτησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος και πήρε τη νίκη με 69-83.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 35-42, 50-58, 69-83

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος): Honor 19(4), Whyte 16(1), Παπαμιχαήλ 3(1), Λουκά, Funderburk 8(1), Σοφοκλέους, Μύθιλλος, Χατζηκώστας, Κοιλαράς 3, Μανναρής, Henry 20(2)

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 15, Edge 15(1), Μιχαήλ 5(1), Davis 3(1), Τρετιακόβ, Crockett 16(1), Στυλιανού 12(4), Κουμής, Φ.Τίγκας 12(2), Σ. Τίγκας 5(1), Παυλίδης