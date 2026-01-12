Ψάχνουν... χαμόγελο στη μάχη επιβίωσης

Επάνοδο στις νίκες θα ψάξουν, Ε.Ν. Ύψωνα και Ολυμπιακός, στην αποψινή (19:00) τους σύγκρουση στο «Αμμόχωστος». Σε ένα ματς που αφορά το κάτω διάζωμα και το οποίο στον α΄ γύρο έληξε στο 1-1. Είμαι μία μάχη επιβίωσης, που και οι δύο θέλουν να κερδίσουν για να χαρούν μετά από καιρό.

Οι γηπεδούχοι μετρούν μία ισοπαλία και δύο σερί ήττες και βρίσκονται στην 13η θέση με 11 βαθμούς. Επείγονται για τη νίκη που θα είναι η τέταρτη στον φετινό μαραθώνιο. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη έχουν να κερδίσουν εδώ και τέσσερις αγώνες (μία ήττα, τρεις σερί ισοπαλίες) και με 17 βαθμούς, δεν μπορούν να νιώθουν ασφάλεια.