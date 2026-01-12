ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνουν... χαμόγελο στη μάχη επιβίωσης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ψάχνουν... χαμόγελο στη μάχη επιβίωσης

Η Ε.Ν. Ύψωνα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την πορεία των δυο ομάδων

Επάνοδο  στις νίκες θα ψάξουν, Ε.Ν. Ύψωνα και Ολυμπιακός, στην αποψινή (19:00) τους σύγκρουση στο «Αμμόχωστος». Σε ένα ματς που αφορά το κάτω διάζωμα και το οποίο στον α΄ γύρο έληξε στο 1-1. Είμαι μία μάχη επιβίωσης, που και οι δύο θέλουν να κερδίσουν για να χαρούν μετά από καιρό.

Οι γηπεδούχοι μετρούν μία ισοπαλία και δύο σερί ήττες και βρίσκονται στην 13η θέση με 11 βαθμούς. Επείγονται για τη νίκη που θα είναι η τέταρτη στον φετινό μαραθώνιο. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη έχουν να κερδίσουν εδώ και τέσσερις αγώνες (μία ήττα, τρεις σερί ισοπαλίες) και με 17 βαθμούς, δεν μπορούν να νιώθουν ασφάλεια.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟΣ: Το ντεμπούτο του Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο αντικαταστάτης του Τσάβι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρομάνο: «Ο Κάρικ είπε το ''ναι'' και επιστρέφει στη Γιουνάιτεντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασπίδα για το κρύο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE:Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Τετέ έπιασε το τύμπανο και έγινε ένα με τον κόσμο της Γκρέμιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το βλέμμα στην ΑΕΚ και στο κύπελλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχει φαβορί για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, όλα δείχνουν ανακοινώσεις στις επόμενες 48 ώρες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη εντεκάδα του Θελάδες!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι εντεκάδες στο Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τέλος ο Μοβσεσιάν από την Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Πάτησε Βαρκελώνη ο Κανσέλο και ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη