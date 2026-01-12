Τραυματίας αλλά ασταμάτητος: Ο Φαμπιάνο τρέχει για την ΑΕΚ!

Ο Φαμπιάνο έδειξε ότι πονούσε αρκετά όταν τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΛ. Γι' αυτό ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε... διαταγή στον Κυριακίδη να προετοιμαστεί για να εισέλθει στο ματς.

Ωστόσο, ο 37χρονος Βραζιλιάνος γκολκίπερ, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση με την πράσινη φανέλα, έσφιξε τα δόντια και συνέχισε μέχρι τέλους.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση, ο Φαμπιάνο θα κάνει αγώνα δρόμου για να αγωνιστεί στο παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης απέναντι στην ΑΕΚ στο ΓΣΠ (18:00). Το σίγουρο είναι ότι, γνωρίζοντας όλοι το πείσμα του, θα κάνει τα πάντα για να είναι παρών!