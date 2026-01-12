ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γιαμάλ έπιασε τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατέγραψε τον Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Το κλίμα στα αποδυτήρια του «Κινγκ Αμπντουλάχ» της Τζέντα ήταν πανηγυρικό στις τάξεις της Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ με νίκη 3-2 απέναντι στη Ρεάλ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε live στο Instagram με τους πανηγυρισμούς και άθελά του κατέγραψε τον Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει. «Αυτό δεν έπρεπε να το καταγράψουμε», είπε ο 18χρονος σούπερ σταρ.

Ο Πολωνός γκολκίπερ είναι γνωστός καπνιστής και δεν το έχει κρύψει ποτέ του τονίζοντας πως αυτή η κακή συνήθεια δεν επηρεάζει την απόδοσή του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο 36χρονος τερματοφύλακας είχε πει: «Είναι μια μάχη που έχω χάσει. Όταν ήμουν πολύ μικρός άρχισα μια κακή συνήθεια και πολύ απλά δεν μπορώ να τη σταματήσω. Όποιος με βλέπει, του λέω να μην γίνετε σαν και μένα. Κάποια πράγματα από την καριέρα μου καλύτερα να μην τα μιμηθείτε. Σε κάποιους τομείς δεν είμαι καλό παράδειγμα, αλλά προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Πηγή: sport-fm.gr

