ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε ΚΟΚ και Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 το Αριστείο της ΕΑΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε ΚΟΚ και Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 το Αριστείο της ΕΑΚ

Η κορυφαία στιγμή σε κάθε Γιορτή των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) αποτελεί η παράδοση του Αριστείου, της ανώτατης τιμητικής διάκρισης στον κυπριακό αθλητισμό. Για το 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ αποφάσισε όπως το Αριστείο απονεμηθεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) και στην Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025.

O λόγος της επιλογής είναι προφανής, μετά την άριστη και ιστορική διοργάνωση στην Κύπρο του Γ’ Ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Στο πρόσωπο του Ανδρέα Μουζουρίδη (πρόεδρος ΚΟΚ), Μαρκ Κληρίδη (πρόεδρος Ο.Ε.) και Άθου Αντωνίου (Διευθυντής Ο.Ε.) τιμώνται οι δεκάδες που εργάστηκαν για χρόνια και οι εκατοντάδες την περίοδο των αγώνων, για να φέρουν εις πέρας με εξαιρετική επιτυχία, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που φιλοξένησε ποτέ η Κύπρος.

Μαζί τους, στην τελετή θα παρευρεθούν και σχεδόν όλοι όσοι αποτέλεσαν κομμάτι της εθνικής προσπάθειας, της διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό, στελέχη της ΚΟΚ και της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, όπου θα λάβει χώρα η 53η Γιορτή των Αρίστων, η οποία είναι και αφιερωμένη στην ιστορική διοργάνωση από την Κύπρο του FIBA EuroBasket 2025 και την κληρονομία που αφήνει.

Η Γιορτή των Αρίστων τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και θα προβληθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ, με ώρα έναρξης της ζωντανής μετάδοσης στις 21:00.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά τη Γιορτή Αρίστων, κλείνοντας θέση στο: https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7332 

Η Κύπρος κέρδισε τα εύσημα

Τον Σεπτέμβριο του 2025 αποδείχθηκε περίτρανα ότι η μικρή μας Κύπρος μπορεί να διοργανώσει μεγάλες διοργανώσεις. Το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού μεταμορφώθηκε -μετά από μεγάλη επένδυση του Κράτους- σε μια αρένα αντάξια των μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων, με τους ξένους (ομάδες, επισήμους, δημοσιογράφους) να δίνουν τα εύσημα στην Κύπρο για τη διοργάνωση και τη ζεστασιά με την οποία τους υποδέχτηκαν στο νησί.

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, μιλώντας στη Ρίγα, πριν από τον τελικό του Ευρωμπάσκετ, σχολίασε για τη χώρα μας πως «η Κύπρος είναι μία μικρή χώρα, αλλά η οργάνωσή τους ήταν πολύ μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΚΟΚ και την οργανωτική επιτροπή για την τρομερή δουλειά που έκαναν. Εκπλήρωσαν κάθε πρότυπο της διοργάνωσης και θα θέλαμε να το δούμε να επαναλαμβάνεται στο άμεσο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της FIBA Europe, Καμίλ Νόβακ, είπε τον περασμένο Σεπτέμβριο: «Ζητήσαμε το πλάνο, γνωρίζοντας πως αυτή η διοργάνωση θα είναι η μεγαλύτερη που φιλοξένησε η χώρα. Και, ενώ μερικές φορές η παρουσίαση που μας δίνεται έχει διαφορές με το τελικό αποτέλεσμα, στην Κύπρο είχαμε ένα 120% τελικό αποτέλεσμα από αυτό που μας παρουσιάστηκε! Θα εκπλαγώ αν ακούσω έστω και το παραμικρό παράπονο για την Κύπρο. Συγχαρητήρια στην Κύπρο!».

Η ανάκρουση του κοινού Εθνικού Ύμνου με την Ελλάδα, ο τελευταίος αγώνας του γ’ ομίλου, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, ανάμεσα στην «Επίσημη Αγαπημένη» και την Εθνική Ισπανίας κι άλλα πολλά θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη όσων ασχολούνται με τον κυπριακό αθλητισμό.

Δεκαπέντε παιχνίδια στη Λεμεσό, στη διάρκεια μίας εβδομάδας που αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας περιπέτειας, η οποία ξεκίνησε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) είχε ανακοινώσει, εν μέσω περιορισμών λόγω της πανδημίας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε στο τότε ξενοδοχείο Χίλτον, την πρόθεση να διοργανώσει στην Κύπρο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ!

Η ιστορία του Αριστείου της ΕΑΚ:

 

1979 Αντώνης Παπαδόπουλος & Περικλής Δημητρίου

 

1980 Ντίνος Μιχαηλίδης

 

1981 Σταύρος Τζωρτζής

 

1982 Κίκης Λαζαρίδης

 

1983 –

 

1984 Δημητράκης Στεφανίδης

 

1985 Κλεάνθης Γεωργιάδης

 

1986 –

 

1987 –

 

1988 Όμιλος Παραπληγικών Κύπρου

 

1989 Ολυμπιακή Ομάδα Κύπρου

 

1990 –

 

1991 –

 

1992 ΓΣΟ

 

1993 Στέλιος και Έλλη Ιωάννου

 

1994 ΓΣΠ

 

1995 Ουράνιος Ιωαννίδης

 

1996 Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου

 

1997 Κύπριος γονέας

 

1998 Νίκος Ελευθεριάδης & Αντώνης Καράς

 

1999 Ελληνικό Κράτος

 

2000 Παγκύπριο Γυμνάσιο

 

2001 Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

2002 ΟΠΑΠ

 

2003 –

 

2004 Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου

 

2005 Κυριάκος Νεοκλέους

 

2006 Μάριος Λευκαρίτης

 

2007 –

 

2008 –

 

2009 –

 

2010 Ανόρθωση Αμμοχώστου

 

2011 –

 

2012 Οικογένεια Παύλου Κοντίδη

 

2013 Ανδρέας Χατζηβασιλείου

 

2014 ΓΣΕ & ΓΣΠρ.

 

2015 Οικογένεια Στέλιου Κυριακίδη

 

2016 –

 

2017 Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

 

2018 Ανδρούλα Βασιλείου

 

2019 Μάρκος Παγδατής

 

2020 –

 

2021 Καρολίνα Πελενδρίτου

 

2022 Κυριάκος Ιωάννου

 

2023 Αντώνης Δράκος

 

2024 Οικογένεια Λύρα

2025 ΚΟΚ & Οργανωτική Επιτροπή FIBA EuroBasket 2025

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟΣ: Το ντεμπούτο του Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο αντικαταστάτης του Τσάβι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρομάνο: «Ο Κάρικ είπε το ''ναι'' και επιστρέφει στη Γιουνάιτεντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασπίδα για το κρύο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE:Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Τετέ έπιασε το τύμπανο και έγινε ένα με τον κόσμο της Γκρέμιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το βλέμμα στην ΑΕΚ και στο κύπελλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχει φαβορί για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, όλα δείχνουν ανακοινώσεις στις επόμενες 48 ώρες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη εντεκάδα του Θελάδες!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι εντεκάδες στο Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τέλος ο Μοβσεσιάν από την Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Πάτησε Βαρκελώνη ο Κανσέλο και ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη