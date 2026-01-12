Σε ΚΟΚ και Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 το Αριστείο της ΕΑΚ

Η κορυφαία στιγμή σε κάθε Γιορτή των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) αποτελεί η παράδοση του Αριστείου, της ανώτατης τιμητικής διάκρισης στον κυπριακό αθλητισμό. Για το 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ αποφάσισε όπως το Αριστείο απονεμηθεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) και στην Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025.

O λόγος της επιλογής είναι προφανής, μετά την άριστη και ιστορική διοργάνωση στην Κύπρο του Γ’ Ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Στο πρόσωπο του Ανδρέα Μουζουρίδη (πρόεδρος ΚΟΚ), Μαρκ Κληρίδη (πρόεδρος Ο.Ε.) και Άθου Αντωνίου (Διευθυντής Ο.Ε.) τιμώνται οι δεκάδες που εργάστηκαν για χρόνια και οι εκατοντάδες την περίοδο των αγώνων, για να φέρουν εις πέρας με εξαιρετική επιτυχία, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που φιλοξένησε ποτέ η Κύπρος.

Μαζί τους, στην τελετή θα παρευρεθούν και σχεδόν όλοι όσοι αποτέλεσαν κομμάτι της εθνικής προσπάθειας, της διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό, στελέχη της ΚΟΚ και της Οργανωτικής Επιτροπής.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, όπου θα λάβει χώρα η 53η Γιορτή των Αρίστων, η οποία είναι και αφιερωμένη στην ιστορική διοργάνωση από την Κύπρο του FIBA EuroBasket 2025 και την κληρονομία που αφήνει.

Η Γιορτή των Αρίστων τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και θα προβληθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ, με ώρα έναρξης της ζωντανής μετάδοσης στις 21:00.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά τη Γιορτή Αρίστων, κλείνοντας θέση στο: https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7332

Η Κύπρος κέρδισε τα εύσημα

Τον Σεπτέμβριο του 2025 αποδείχθηκε περίτρανα ότι η μικρή μας Κύπρος μπορεί να διοργανώσει μεγάλες διοργανώσεις. Το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού μεταμορφώθηκε -μετά από μεγάλη επένδυση του Κράτους- σε μια αρένα αντάξια των μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων, με τους ξένους (ομάδες, επισήμους, δημοσιογράφους) να δίνουν τα εύσημα στην Κύπρο για τη διοργάνωση και τη ζεστασιά με την οποία τους υποδέχτηκαν στο νησί.

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, μιλώντας στη Ρίγα, πριν από τον τελικό του Ευρωμπάσκετ, σχολίασε για τη χώρα μας πως «η Κύπρος είναι μία μικρή χώρα, αλλά η οργάνωσή τους ήταν πολύ μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΚΟΚ και την οργανωτική επιτροπή για την τρομερή δουλειά που έκαναν. Εκπλήρωσαν κάθε πρότυπο της διοργάνωσης και θα θέλαμε να το δούμε να επαναλαμβάνεται στο άμεσο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της FIBA Europe, Καμίλ Νόβακ, είπε τον περασμένο Σεπτέμβριο: «Ζητήσαμε το πλάνο, γνωρίζοντας πως αυτή η διοργάνωση θα είναι η μεγαλύτερη που φιλοξένησε η χώρα. Και, ενώ μερικές φορές η παρουσίαση που μας δίνεται έχει διαφορές με το τελικό αποτέλεσμα, στην Κύπρο είχαμε ένα 120% τελικό αποτέλεσμα από αυτό που μας παρουσιάστηκε! Θα εκπλαγώ αν ακούσω έστω και το παραμικρό παράπονο για την Κύπρο. Συγχαρητήρια στην Κύπρο!».

Η ανάκρουση του κοινού Εθνικού Ύμνου με την Ελλάδα, ο τελευταίος αγώνας του γ’ ομίλου, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, ανάμεσα στην «Επίσημη Αγαπημένη» και την Εθνική Ισπανίας κι άλλα πολλά θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη όσων ασχολούνται με τον κυπριακό αθλητισμό.

Δεκαπέντε παιχνίδια στη Λεμεσό, στη διάρκεια μίας εβδομάδας που αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας περιπέτειας, η οποία ξεκίνησε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) είχε ανακοινώσει, εν μέσω περιορισμών λόγω της πανδημίας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε στο τότε ξενοδοχείο Χίλτον, την πρόθεση να διοργανώσει στην Κύπρο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ!

Η ιστορία του Αριστείου της ΕΑΚ:

1979 Αντώνης Παπαδόπουλος & Περικλής Δημητρίου

1980 Ντίνος Μιχαηλίδης

1981 Σταύρος Τζωρτζής

1982 Κίκης Λαζαρίδης

1983 –

1984 Δημητράκης Στεφανίδης

1985 Κλεάνθης Γεωργιάδης

1986 –

1987 –

1988 Όμιλος Παραπληγικών Κύπρου

1989 Ολυμπιακή Ομάδα Κύπρου

1990 –

1991 –

1992 ΓΣΟ

1993 Στέλιος και Έλλη Ιωάννου

1994 ΓΣΠ

1995 Ουράνιος Ιωαννίδης

1996 Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου

1997 Κύπριος γονέας

1998 Νίκος Ελευθεριάδης & Αντώνης Καράς

1999 Ελληνικό Κράτος

2000 Παγκύπριο Γυμνάσιο

2001 Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

2002 ΟΠΑΠ

2003 –

2004 Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου

2005 Κυριάκος Νεοκλέους

2006 Μάριος Λευκαρίτης

2007 –

2008 –

2009 –

2010 Ανόρθωση Αμμοχώστου

2011 –

2012 Οικογένεια Παύλου Κοντίδη

2013 Ανδρέας Χατζηβασιλείου

2014 ΓΣΕ & ΓΣΠρ.

2015 Οικογένεια Στέλιου Κυριακίδη

2016 –

2017 Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

2018 Ανδρούλα Βασιλείου

2019 Μάρκος Παγδατής

2020 –

2021 Καρολίνα Πελενδρίτου

2022 Κυριάκος Ιωάννου

2023 Αντώνης Δράκος

2024 Οικογένεια Λύρα

2025 ΚΟΚ & Οργανωτική Επιτροπή FIBA EuroBasket 2025