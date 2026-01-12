Ο Θελάδες αποκαλύπτεται: Οι ιδέες του, οι Πεπ και Ενρίκε και... πως κερδίζεις την Τσέλσι

Tις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Πάφος FC έκανε ο Αλμπέρτ Θελάδες στο κανάλι της παφιακής ομάδας. Mεταξύ άλλων μίλησε για τους λόγους που τον έκαναν να αποδεχτεί την πρόταση των πρωταθλητών, για τις ιδέες τους, ενώ απάντησε εάν μπορεί η Πάφος FC να βρει τον Κύπριο Ρόντρι, τη σχέση του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τον Λουίς Ενρίκε και τι χρειάζεται για να κερδίσεις τη Τσέλσι στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Για τι τον έκανε να αποδεχτεί την πρόταση: «Όταν μίλησα με τον κ. Ντουπόφ και τον Κριστιάνο και μου είπαν για τον σύλλογο, μου μίλησαν για τις ιδέες τους, ήταν πολύ ενδιαφέρον και αμέσως ήθελα να μάθω περισσότερα και να αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο να έρθω. Το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα και τους συνεργάτες ήταν πως με όποιον μιλήσαμε για την Πάφο, με άτομα που δούλεψαν εδώ όλοι είπαν τα καλύτερα για τον σύλλογο, για τις εγκαταστάσεις, τα άτομα που απαρτίζουν τον σύλλογο, για το πλάνο, για την ομάδα, για την πρόοοδο και την δουλειά που γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ για να συμβάλουμε να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά».

Ποιες εμπειρίες και αξίες από την καριέρα του θέλει να φέρει στην ομάδα: «Θεωρώ πως ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο και το επιτελείο του έκαναν τρομερή δουλειά, θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Όσον αφορά τις αξίες, έχουμε ιδέες. Σίγουρα το επίπεδο της ομάδας είναι ψηλό, τα πηγαίνουμε καλά στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος μιλάει για την Πάφο, όλοι εσείς βάλατε την Πάφο στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που είμαι εδώ. Πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τους ποδοσφαιριστές, έχουμε τις ιδέες μας. Βήμα-βήμα, θέλουμε να περάσουμε σιγά-σιγά τις ιδέες μας στους ποδοσφαιριστές, αλλά όπως είπα η ομάδα πήγαινε καλά και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Γινόταν καλή δουλειά και θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερα καλά. Να βοηθήσουμε να συνεχίσει η ομάδα να μεγαλώνει».

Αν μίλησε με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο: «Ναι μίλησα μαζί του και με το επιτελείο του επίσης. Μας είπαν τα καλύτερα, για τον σύλλογο, την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό. Ήταν σημαντικό και ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν ότι ο Καρσέδο και το επιτελείο του έκαναν πολύ καλή δουλειά . Είναι σημαντικό για εμάς τους Ισπανούς προπονητές, οι συναδέλφοι που δουλεύουν σε άλλες χώρες να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους και ο Χουάν Κάρλος τα πήγε περίφημα».

Όλα όσα ανάφερε ο νέος προπονητής των πρωταθλητών, στο πιο κάτω βίντεο: