Ποια παιχνίδια χάνει σίγουρα ο Σεμέδο

Ποια παιχνίδια χάνει σίγουρα ο Σεμέδο

Νεότερα για τον τραυματισμό του Σεμέδο.

Εκτός προπονήσεων θα παραμείνει για τις επόμενες μέρες ο Γουίλι Σεμέδο, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΛ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, ο άσος της Ομόνοιας υπέστη μυικό τραυματισμό.

O 31χρονος εξτρέμ θα είναι σίγουρα εκτός από τον αγώνα κυπέλλου της επόμενης Τετάρτης απέναντι στην ΑΕΚ και το παιχνίδι της Κυριακής με την Ανόρθωση για το πρωτάθλημα και θα προσπαθήσει να επανέλθει στο ντέρμπι με τον Άρη που θα διεξαχθεί στο «Αλφαμέγα» (25/1, 19:00).

Επιπλέον, αμφίβολος γιια το επόμενο παιχνίδι είναι ο Φαμπιάνο, ο οποίος -θυμίζουμε - ότι παρότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με την ΑΕΛ, είχε τραυματιστεί στον ώμο. Με δεδομένο ότι απουσιάζει ο Ουζόχο λόγω εθνικών υποχρεώσεων, αν δεν προλάβει ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ, θέση κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Κυριιακίδης. 

