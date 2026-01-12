Διοίκηση Πετρίδη σε πλήρη δράση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έρχονται μεταγραφές και άρση του εμπάργκο.

Παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Πρόδρομος Πετρίδης δείχνει ότι βρίσκει ξανά λύσεις, με τη μεταγραφή του Αυστραλού αμυντικού Μίλος Ντέγκενεκ να αποτελεί μόνο την αρχή!

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση ετοιμάζει και άλλες μεταγραφές, ενώ η επικείμενη άρση του μεταγραφικού εμπάργκο δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις.

Παράλληλα, μέρος των δεδουλευμένων αναμένεται να καταβληθεί στους παίκτες μέσα στο επόμενο διάστημα, γεγονός πολύ σημαντικό αφού θα δώσει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει μια διοίκηση που, παρά τις δυσκολίες, επιχειρεί να κρατήσει την ομάδα ψηλά και να στείλει μήνυμα ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι εδώ και θα κάνει τα πάντα για να εκπληρώσει τους στόχους του.

 

Διαβαστε ακομη