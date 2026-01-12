Στα 14 του είχε να επιλέξει Ομόνοια ή ΑΠΟΕΛ

Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ομόνοιας είναι ο Άγγελος Νεοφύτου, o οποίος τα τελευταία δύο χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο στους πράσινους.

Ο Κύπριος επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα της Λευκωσίας στα 14 του χρόνια, μετά από το ξεκίνημα στις ακαδημίες του Διγενή (από έξι ετών) και όπως ανάφερε σε δηλώσεις του σε postcast που γίνεται από την εταιρεία μάνατζερ που τον εκπροσωπεί, τότε είχε πρόταση και από ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με όσα είπε, ήταν δική του απόφαση να πάει στην Ομόνοια με την οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μία χρονιά (2023-24) που ήταν δανεικός στη Σασουόλο, στις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε πρωταθλητής.

Aνάμεσα στα υπόλοιπα που λέει είναι ότι ορόσημο στην καριέρα του είναι το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, ενώ ως κορυφαία στιγμή βάζει τις συμμετοχές στα ευρωπαϊκά ματς και ιδίως σε αυτά που σκόραρε και έδωσε χαρά στον κόσμο.