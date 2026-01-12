ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα 14 του είχε να επιλέξει Ομόνοια ή ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα 14 του είχε να επιλέξει Ομόνοια ή ΑΠΟΕΛ

Ο Κύπριος επιθετικός των πρασίνων αποκάλυψε ότι πέραν της Ομόνοιας είχε επιδείξει ενδιαφέρον και η άλλη ομάδα της Λευκωσίας για να τον εντάξει στη δύναμή της

Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Ομόνοιας είναι ο Άγγελος Νεοφύτου, o οποίος τα τελευταία δύο χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο στους πράσινους.

Ο Κύπριος επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα της Λευκωσίας στα 14 του χρόνια, μετά από το ξεκίνημα στις ακαδημίες του Διγενή (από έξι ετών) και όπως ανάφερε σε δηλώσεις του σε postcast που γίνεται από την εταιρεία μάνατζερ που τον εκπροσωπεί, τότε είχε πρόταση και από ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με όσα είπε, ήταν δική του απόφαση να πάει στην Ομόνοια με την οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μία χρονιά (2023-24) που ήταν δανεικός στη Σασουόλο, στις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε πρωταθλητής.

Aνάμεσα στα υπόλοιπα που λέει είναι ότι ορόσημο στην καριέρα του είναι το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, ενώ ως κορυφαία στιγμή βάζει τις συμμετοχές στα ευρωπαϊκά ματς και ιδίως σε αυτά που σκόραρε και έδωσε χαρά στον κόσμο.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άνοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Αυτή η βαριά φανέλα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εξαιρετική πρεμιέρα στα Cyprus Road Races Grand Prix 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έκλεισαν θέση 2.500 και... παράταση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απίστευτο στατιστικό για Φλικ: Μετράει οκτώ νίκες σε ισάριθμους τελικούς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διοίκηση Πετρίδη σε πλήρη δράση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Θελάδες αποκαλύπτεται: Οι ιδέες του, οι Πεπ και Ενρίκε και... πως κερδίζεις την Τσέλσι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τραυματίας αλλά ασταμάτητος: Ο Φαμπιάνο τρέχει για την ΑΕΚ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στα 14 του είχε να επιλέξει Ομόνοια ή ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ποια παιχνίδια χάνει σίγουρα ο Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε ΚΟΚ και Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 το Αριστείο της ΕΑΚ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ψάχνουν... χαμόγελο στη μάχη επιβίωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Γιαμάλ έπιασε τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάλευε μόνος του στο Ντένβερ ο Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βλέπει Ευρώπη ο αναγεννημένος Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη