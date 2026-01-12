ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλέπει Ευρώπη ο αναγεννημένος Απόλλωνας!

Τρίτη σερί επιτυχία και βλέπουν ψηλά οι κυανόλευκοι.

Ο Απόλλωνας δείχνει ξεκάθαρα ότι μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης, επιβεβαιώνοντάς το και στο τρίτο παιχνίδι με τον Ενράν Λοσάδα στον πάγκο. Μετά τις νίκες απέναντι σε Freedom24Krasava Ε.Ν.Υ. (0-1) και Πάφο (2-1), οι κυανόλευκοι επικράτησαν και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου (0-1) στο «Τάσος Μάρκου¨», φτάνοντας τις τρεις διαδοχικές νίκες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Λοσάδα εδραιώνεται πλέον στην 6η θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας απόσταση έξι βαθμών από την ΑΕΛ, ενώ βρίσκεται στο -2 από τον πέμπτο ΑΠΟΕΛ και στο -4 από τη 2η, 3η και 4η θέση. Με αυτούς τους ρυθμούς, ο Απόλλωνας δείχνει ικανός να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Να σημειωθεί ότι ΑΠΟΕΛ και Πάφος έχουν αγώνα λιγότερο.

Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με την Ένωση, οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο εικοσάλεπτο. Άσκησαν έντονο πρέσινγκ, δημιούργησαν πολλές τελικές προσπάθειες, είχαν αυτοματισμούς στο παιχνίδι τους και πέτυχαν ένα γκολ, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει τουλάχιστον ακόμη μία φορά. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο ρυθμός έπεσε, στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίσει την τεχνική ηγεσία. Η καθίζηση δεν στοίχισε, όμως σε άλλα παιχνίδια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθιστώντας αναγκαία τη σταθερότητα στην απόδοση.

Πλέον, ο Απόλλωνας γυρίζει σελίδα και επικεντρώνεται στο νοκ άουτ παιχνίδι Κυπέλλου με την Ανόρθωση, την προσεχή Τετάρτη στο «Αλφαμέγα» (18:00), με στόχο την πρόκριση στην οχτάδα, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο τη θετική του πορεία.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Διαβαστε ακομη