Κυκλοφορεί το βιβλίο «Με τους Θεούς του Ολύμπου» - Οι τρόποι διάθεσής του και τα έσοδα σε καλό σκοπό

Για όσους ψάχνουν ένα καλό Χριστουγεννιάτικο δώρο, τους έχουμε τη λύση

Κυκλοφόρησε εδώ και λίγες ημέρες το βιβλίο «Με τους Θεούς του Ολύμπου», το οποίο ετοίμασε και παρουσίασε ο επί χρόνια αρχισυντάκης του αθλητικού ενθέτου του ΠΟΛΙΤΗ, Δημήτρης Δημητρίου.

Το βιβλίο, το οποίο γυρίζει τον χρόνο πίσω σε μια εποχή γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος, όνειρα και ιστορικούς συμβολισμούς: τα χρόνια 1967-1974, τότε που οι πρωταθλήτριες ομάδες της Κύπρου δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τότε που το κυπριακό ποδόσφαιρο συναντούσε τα ελληνικά του όνειρα. Σε ένα βιβλίο που ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ποδοσφαιρικής ένωσης Κύπρου-Ελλάδας και αποκαλύπτονται ιστορικά γεγονότα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το πάρουν στα χέρια τους τώρα και μέσω ACS με αντικαταβολή σε όλη την Κύπρο. Για παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Μάριο Χατζηστυλλή (99356744) και Χριστόφορο Χριστοφή (96337181).

To κάθε βιβλίο κοστολογείται στα 20 ευρώ, ενώ για όσους θα αγοράσουν δύο και πάνω θα δώσουν το αντίτιμο των 15 ευρώ για κάθε ένα βιβλίο.

Αξίζει να τονιστεί ότι όλες οι εισπράξεις από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν υπέρ του ταμείου αλληλεγγύης της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, το οποίο είχε προτείνει ο ίδιος ο Δημήτρης Δημητρίου σε πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΕΑΚ.

