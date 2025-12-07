Back to back διάκριση για τον Τίγκα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Φίλιππος Τίγκας αναδείχθηκε κορυφαίος της Basket League.
Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής του Κεραυνού, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών και της Εθνικής Κύπρου στην προσπάθειά της στο FIBA EuroΒasket, με τις επιδόσεις του αναγκάσε πολλούς να υποστηρίζουν ότι σύντομα θα ανοίξει τα φτερά του για μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Αυτό... εύχονται και οι αντίπαλοι, με τον Ανδρέα Λευκαρίτη της Πετρολίνα ΑΕΚ να δηλώνει χαριτολογώντας «να φύγει ο Τίγκας στο εξωτερικό να ησυχάσουμε!»