ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτο στατιστικό για Φλικ: Μετράει οκτώ νίκες σε ισάριθμους τελικούς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απίστευτο στατιστικό για Φλικ: Μετράει οκτώ νίκες σε ισάριθμους τελικούς!

Ο Χάνζι Φλικ διατήρησε το εντυπωσιακό και αποτελεσματικό σερί του, μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό Σούπερ Καπ, φτάνοντας τα οκτώ τρόπαια σε αντίστοιχες προσπάθειες!

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό Σούπερ Καπ, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, στη Τζέντα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.

Παράλληλα, όμως, συνεχίστηκε και η εντυπωσιακή, ομολογουμένως, αποτελεσματικότητα σε τελικούς που επιδεικνύει ο Χάνζι Φλικ. Αφού, με την συγκεκριμένη επιτυχία, ο Γερμανός τεχνικός έφτασε πλέον τις οκτώ κατακτήσεις σε ισάριθμους τελικούς!

Συγκεκριμένα, ο Φλικ είχε πανηγυρίσει επτά τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού «εξαπλού» το 2020, ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, ξεκινώντας το «χτίσιμο» του… άχαστου σερί του.

Για να ακολουθήσουν οι αήττητες επιδόσεις του με τους «μπλαουγκράνα», που τον ανέδειξαν νικητή σε τρεις ακόμα τελικούς, όλους, μάλιστα, απέναντι στην «λευκή βασίλισσα».

Αυτός ο εκπληκτικός απολογισμός, δε, φέρνει τον Φλικ πιο κοντά στο ασύλληπτο ρεκόρ του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κατέκτησε τους πρώτους 11 τελικούς της προπονητικής του καριέρας.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άνοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Αυτή η βαριά φανέλα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εξαιρετική πρεμιέρα στα Cyprus Road Races Grand Prix 2026

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έκλεισαν θέση 2.500 και... παράταση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απίστευτο στατιστικό για Φλικ: Μετράει οκτώ νίκες σε ισάριθμους τελικούς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διοίκηση Πετρίδη σε πλήρη δράση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Θελάδες αποκαλύπτεται: Οι ιδέες του, οι Πεπ και Ενρίκε και... πως κερδίζεις την Τσέλσι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τραυματίας αλλά ασταμάτητος: Ο Φαμπιάνο τρέχει για την ΑΕΚ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στα 14 του είχε να επιλέξει Ομόνοια ή ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ποια παιχνίδια χάνει σίγουρα ο Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε ΚΟΚ και Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 το Αριστείο της ΕΑΚ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ψάχνουν... χαμόγελο στη μάχη επιβίωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Γιαμάλ έπιασε τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάλευε μόνος του στο Ντένβερ ο Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βλέπει Ευρώπη ο αναγεννημένος Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη