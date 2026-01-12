Απίστευτο στατιστικό για Φλικ: Μετράει οκτώ νίκες σε ισάριθμους τελικούς!

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό Σούπερ Καπ, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, στη Τζέντα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν.

Παράλληλα, όμως, συνεχίστηκε και η εντυπωσιακή, ομολογουμένως, αποτελεσματικότητα σε τελικούς που επιδεικνύει ο Χάνζι Φλικ. Αφού, με την συγκεκριμένη επιτυχία, ο Γερμανός τεχνικός έφτασε πλέον τις οκτώ κατακτήσεις σε ισάριθμους τελικούς!

Συγκεκριμένα, ο Φλικ είχε πανηγυρίσει επτά τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού «εξαπλού» το 2020, ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, ξεκινώντας το «χτίσιμο» του… άχαστου σερί του.

Για να ακολουθήσουν οι αήττητες επιδόσεις του με τους «μπλαουγκράνα», που τον ανέδειξαν νικητή σε τρεις ακόμα τελικούς, όλους, μάλιστα, απέναντι στην «λευκή βασίλισσα».

Αυτός ο εκπληκτικός απολογισμός, δε, φέρνει τον Φλικ πιο κοντά στο ασύλληπτο ρεκόρ του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κατέκτησε τους πρώτους 11 τελικούς της προπονητικής του καριέρας.

