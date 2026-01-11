Σε ένα τρελό Clasico η Μπαρτσελόνα υπέταξε τη Ρεάλ και σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν!

Ο πρώτος τίτλος στην Ισπανία κατέληξε στα χέρια της Μπαρτσελόνα, καθώς επικράτησε 3-2 της Ρεάλ στην Τζέντα και κατέκτησε το Ισπανικό Super Cup για 16η φορά στην ιστορία της, ούσα η πολυνίκης του θεσμού.

Οι Καταλανοί ήταν εκείνοι που στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς είχαν την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί κυρίως μέσω αντεπιθέσεων. Ο Βινίσιους απείλησε πρώτος στο 14ο λετπό, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ. Ο Ραφίνια προειδοποίησε στο 35′ και στο 36ο λεπτό άνοιξε το σκορ με υπέροχη ατομική ενέργεια και τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους είδαμε ένα χορταστικό επτάλεπτο. Ο Βινίσιους απάντησε με ένα πανέμορφο γκολ στο 45+2′. Δύο λεπτά μετά ο Λεβαντόβσκι έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Η Ρεάλ πριν από την εκπνοή του πρώτου μέρους ισοφάρισε με τον Γκονζάλο Γκαρθία που σκόραρε… πέφτοντας.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είχε δύο καλές στιγμές με τον Βινίσιους, που δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Αντίθετα ο Ραφίνια στο 73′ ευνοημένος και από την τύχη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και την Μπαρτσελόνα στα ουράνια.

Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε το clasico με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ντε Γιονγκ, ενώ η Ρεάλ στις καθυστερήσεις είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει, όμως ο Καρέρας με το πλασέ και ο Ασένσιο με το κεφάλι έστειλαν την μπάλα πάνω στον Γκαρσία και το 3-2 έμεινε μέχρι και το τέλος.

Η χρυσή βίβλος του θεσμού

16 κατακτήσεις: Μπαρτσελόνα (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025, 2026)

13 κατακτήσεις: Ρεάλ (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024)

3 κατακτήσεις: Αθλέτικ (1984, 2015, 2021), Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (1995, 2000, 2002)

2 κατακτήσεις: Ατλέτικο (1985, 2014)

1 κατάκτηση: Βαλένθια (1999), Σεβίλλη (2007), Σαραγόσα (2004), Μαγιόρκα (1980), Σοσιεδάδ (1982)

