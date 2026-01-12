ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Πάλευε μόνος του στο Ντένβερ ο Αντετοκούνμπο

Η σπουδαία εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν έφτανε στους Μπακς, που έχασαν με 108-104 στο Ντένβερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός αγγίζοντας το τριπλ-νταμπλ (31 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ), ωστόσο οι Μπακς δεν κατάφεραν να φύγουν νικητές από το Ντένβερ χάνοντας με 108-104 από τους Νάγκετς.

O Greek Freak είχε 9/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 10/14 βολές, μαζί με 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 2 λάθη, 3 φάουλ και +16 στα 33 λεπτά που πάτησε παρκέ. Ωστόσο δεν είχε επαρκή συμπαράσταση από τους συμπαίκτες του, με τον Κέβιν Πόρτερ να μένει στους 10 πόντους με 4/17 σουτ και τον Ράιαν Ρόλινς στους 2 με 1/9.

Το Μιλγουόκι, που υποχώρησε στο 17-22 και παραμένει ενδέκατο στην Ανατολή, είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο φινάλε, ωστόσο με το σκορ στο 105-102 οι Ρόλινς και Έι Τζέι Γκριν αστόχησαν σε διαδοχικά σουτ.

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ είχε 25 και ο Άαρον Γκόρντον 23 πόντους για το Ντένβερ, που έπαιξε χωρίς τους Νίκολα Γιόκιτς, Τζαμάλ Μάρεϊ, Κρίστιαν Μπράουν, Καμ Τζόνσον και Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Τίμπεργουλβς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00) στο Fiserv Forum.

Δωδεκάλεπτα: 27-23, 62-52, 85-74, 108-104

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

