Έκλεισαν θέση 2.500 και... παράταση

Στις 2.500 έφθασε η διάθεση των εισιτηρίων του Απόλλωνα για το παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης στο κύπελλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση διατέθηκαν 2.000 εισιτήρια κι άλλα 500 που αντιστοιχούν σε μποξ και στους κατόχους vip.

Παράλληλα, υπάρχει ενημέρωση ότι παρατείνεται μέχρι το πρωί της Τρίτης (13/01, 09:00) η περίοδος προτεραιότητας για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για τον αγώνα Κυπέλλου με την Ανόρθωση.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν μόνο τα διαρκείας VIP και VIP YOUTH.

Οι κάτοχοι BLUE, TEENS και JUNIOR διατηρούν τη θέση τους μέχρι την πιο πάνω ώρα. Αμέσως μετά οι μη διατεθείσες θέσεις θα απελευθερωθούν για όλο το κοινό.

Οι μη κάτοχοι μπορούν να αγοράζουν κανονικά τις διαθέσιμες θέσεις.