Ο Εμπαπέ είπε στους συμπαίκτες του στη Ρεάλ να φύγουν από την απονομή και να μη χειροκροτήσουν την Μπαρτσελόνα

Ο Εμπαπέ είπε στους συμπαίκτες του στη Ρεάλ να φύγουν από την απονομή και να μη χειροκροτήσουν την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Ισπανία νικώντας με 3-2 την Ρεάλ στον τελικό του Σούπερ Καπ στην Τζέντα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, που αγωνίστηκε μόνο στα τελευταία 20 λεπτά λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ήταν φανερά χολωμένος στο φινάλε του αγώνα.

Παρότι, λοιπόν, οι νικητές σχημάτισαν έναν διάδρομο για να χειροκροτήσουν τους παίκτες της «βασίλισσας» όταν πήγαν να παραλάβουν τα μετάλλια της συμμετοχής στον τελικό, ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν είχε καμία διάθεση να ανταποδώσει τη χειρονομία.

Έτσι βλέποντας κάποιους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν την απονομή στους «μπλαουγκράνα», τους κάλεσε να αποχωρήσουν και να μην κάνουν το καθιερωμένο pasillo.

Μάλιστα, ο Εμπαπέ έδειχνε αρκετά εκνευρισμένος με τους συμπαίκτες του και τους καλούσε επίμονα να αποχωρήσουν.

