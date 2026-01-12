Δείτε στην TV: Τα δύο κυπριακά ματς και όχι μόνο
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
19:00 E.N. Ύψωνα - Ολυμπιακός
Cytavision 3
22:00 Λίβερπουλ - Μπάρνσλεϊ
Cytavision 4
19:30 Τζένοα - Κάλιαρ
21:45 Γιουβέντους - Κρεμονέζε
Cytavision 5
08:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Adelaide
Cytavision 6
07:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Auckland
19:00 Μπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ
Cytavision 7
22:10 Παρί ΣΖ - Παρίς FC
Cytavision 8
21:00 Σεβίλλη - Θέλτα
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αρ.