Νίκη του Κεραυνού επί της KK Pelister στους ομίλους του FIBA Europe Cup!

Επικράτησε με 99-86, και MVP της αναμέτρησης τον Huntley-Hatfield με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δυνατό ξεκίνημα είχε ο Κεραυνός παίρνοντας προβάδισμα με 5-0 στο πρώτο λεπτό, ενώ με τρίποντο του Williams στο 4’ η διαφορά ανέβηκε στο +9 (13-4). Με 9 σερί πόντους η ομάδα του Στροβόλου έκανε το 30-12 και η πρώτη περίοδος έληξε με σκορ 39-22.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι ήταν πιο ισορροπημένο, με την Pelister να ανεβάζει ρυθμούς και να μειώνει τη διαφορά. Στο 16’ μείωσε στο -10 με 49-39, ενώ με την ίδια διαφορά έληξε και το ημίχρονο (58-48).

Με τον Hatfield να ευστοχεί σε βολές στο 27’ ο Κεραυνός έφτασε στο +14 (74-60), με τους Σκοπιανούς να απαντούν και να μειώνουν σε 74-67. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν προσπάθειες για να ανατρέψουν το σκορ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν αφού ο Κεραυνός είχε τον έλεγχο του αγώνα και ήταν καλύτερος στο παρκέ. Με τις βολές του Williams στο 38’ οι καλαθοσφαιριστές του Δαμαλή έκαναν το 96-82 και κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το τέλος επικρατώντας με 99-86.

Τα δεκάλεπτα: 39-22, 58-48, 79-67, 99-86

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλης): Huntley-Hatfield 25, Edge 13 (2), Στυλιανού 11(3), Davis 5(1), Crockett 10(2), Μιχαήλ 5(1), Κουμής, Williams 18(2), Φ. Τίγκας 12(1)

KK Pelister (B. Daskalovski): Davis 33(2), Wilson Jr 10(2), Malesevic 12, Mitrevski 13(3), Wilson 6, Stojanovski 5, Krstevski, Price 7(1)