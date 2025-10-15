Υπέκυψε στην ανωτερότητα των Σλοβάκων ο Κεραυνός

Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε ο Κεραυνός στον αγώνα με την Prievidza για τους ομίλους του FIBA Europe Cup, χάνοντας με 82-68.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Prievidza να παίρνει προβάδισμα με 6-0 στο πρώτο τρίλεπτο, με τον Κεραυνό να κάνει αντεπίθεση φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα μέσα σε ένα λεπτό. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και με εύστοχο τρίποντο του Hlivak στο 6’ έκαναν το 19-8.

Η διαφορά αυξήθηκε, με τον Κεραυνό να κάνει προσπάθειες ώστε να απειλήσει την αντίπαλη ομάδα, και με τον Γουέστον να ευστοχεί από τους τρεις πόντους στο 16’ μείωσε σε 38-23.

Η ομάδα του Στροβόλου συνέχιζε να προσπαθεί να κρατά καλύτερα την άμυνά της και να απαντά με επιθέσεις όμως οι Σλοβάκοι ήταν καλύτεροι. Είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και πήραν τη νίκη με 62-68.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 46-25, 70-49, 82-68

BC Prievidza (Gareth Murray): Tolbert 10(1), Thomas 21(2), Reynolds 5(1), Novak 4, Odukale JR 2, Jass 3(1), Toussaint 8, Hlivak 6(2), Smith 17(2), Maring 6

Κεραυνός (Ioannis Damalis): Χατφιλντ 12, Γουέστον 15(3), Edge 7, Τρετιακόβ, Στυλιανού 3(1), Κουμής, Ντεβις 13(1), Παυλίδης 8(2), Κροκετ 5, Γουίλιαμς 5