Υπέκυψε στην ανωτερότητα των Σλοβάκων ο Κεραυνός

Δημοσιευτηκε:

Ήττα για την ομάδα του Στροβόλου.

Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε ο Κεραυνός στον αγώνα με την Prievidza για τους ομίλους του FIBA Europe Cup, χάνοντας με 82-68.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Prievidza να παίρνει προβάδισμα με 6-0 στο πρώτο τρίλεπτο, με τον Κεραυνό να κάνει αντεπίθεση φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα μέσα σε ένα λεπτό. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμούς και με εύστοχο τρίποντο του Hlivak στο 6’ έκαναν το 19-8.

Η διαφορά αυξήθηκε, με τον Κεραυνό να κάνει προσπάθειες ώστε να απειλήσει την αντίπαλη ομάδα, και με τον Γουέστον να ευστοχεί από τους τρεις πόντους στο 16’ μείωσε σε 38-23.

Η ομάδα του Στροβόλου συνέχιζε να προσπαθεί να κρατά καλύτερα την άμυνά της και να απαντά με επιθέσεις όμως οι Σλοβάκοι ήταν καλύτεροι. Είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και πήραν τη νίκη με 62-68.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 46-25, 70-49, 82-68

BC Prievidza (Gareth Murray): Tolbert 10(1), Thomas 21(2), Reynolds 5(1), Novak 4, Odukale JR 2, Jass 3(1), Toussaint 8, Hlivak 6(2), Smith 17(2), Maring 6

Κεραυνός (Ioannis Damalis): Χατφιλντ 12, Γουέστον 15(3), Edge 7, Τρετιακόβ, Στυλιανού 3(1), Κουμής, Ντεβις 13(1), Παυλίδης 8(2), Κροκετ 5, Γουίλιαμς 5

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

