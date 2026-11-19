Γεύμα παρέθεσε την Πέμπτη (19/11) η διοίκηση της Καρμιώτισσας σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο. Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση, στάλθηκε μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από τον ερχόμενο αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ την Κυριακή (22/11, 17:00).

Μηνύματα ενότητας και αποφασιστικότητας

Σε γεύμα που παρέθεσε σήμερα η διοίκηση της Καρμιώτισσας FC, στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, συζητήθηκαν οι στόχοι και οι επόμενες προκλήσεις .

Η διοίκηση εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας για τη συνέχεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τρεις επόμενους αγώνες απέναντι σε ΑΕΛ, Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ, με τη διοίκηση να θέτει συγκεκριμένους αγωνιστικούς στόχους και να ανακοινώνει πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης για την επίτευξή τους.

Η Καρμιώτισσα FC συνεχίζει με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και προσήλωση στους στόχους της .

Η προσπάθεια αρχίζει την Κυριακή, απέναντι στην ΑΕΛ