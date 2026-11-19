Στα δύο τελευταία παιχνίδια εντός των τειχών της Ομόνοιας, το στοιχείο που ικανοποίησε τον Χένινγκ Μπεργκ ήταν το μηδέν παθητικό. Τόσο με ΑΕΛ (2-0) όσο και με Ανόρθωση (0-2), ο Φαμπιάνο δεν επέτρεψε παραβίαση της εστίας του. Και επειδή δεν έγιναν πολλές φάσεις αλλά και όσες έγιναν αποκρούστηκαν από τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα.

Ο Νορβηγός τεχνικός των πρασίνων αντιλαμβάνεται πολύ καλά πως εφόσον τριτώσει το... καλό και στο σαββατιάτικο (17:00) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, η ομάδα του θα φτάσει πιο κοντά στον στόχο της νίκης. Αυτό επειδή επιθετικά υπάρχει μία καλύτερη πλέον λειτουργία σε σχέση με τα αρχικά στάδια του πρωταθλήματος όταν, ενώ κράτησε το μηδέν, δεν σκόραρε, μένοντας στην ισοπαλία εντός με Ομόνοια Αραδίππου και Απόλλωνα. Aν δει λοιπόν ξανά το μηδέν στην άμυνα ο Μπεργκ, τότε, ίσως στο φινάλε να... χαμογελάσει.

Σε αυτή την προσπάθεια για την 6η φετινή νίκη, το τεχνικό επιτελείο ελπίζει πως θα έχει βασικά γρανάζια στη διάθεσή του. Όπως οι Ντουβέρν και Μπάλκοβετς. Ο πρώτος έχει περισσότερες πιθανότητες να προλάβει, ενώ να σημειωθεί πως αμφίβολος είναι και ο Κακουλλής. Πολλά πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στη σημερινή προπόνηση.