Επίσημη ενημέρωση εξέδωσε η Πάφος FC σχετικά με την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ενγκαμαλέου. Όπως αναφέρεται αναμένεται ο χρόνος αποθεραπείας του να κρατήσει για διάστημα 4-5 μηνών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΠΑΦΟΣ FC ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Nicolas Moumi Ngamaleu, υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση προβλήματος στον μεσοσπονδύλιο δίσκο της οσφυϊκής μοίρας.

Ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμάται στους 4–5 μήνες, ανάλογα με την πορεία της ανάρρωσής του και την εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης.

Ευχόμαστε στον Nicolas δύναμη και ταχεία ανάρρωση, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους.