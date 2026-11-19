Ο Φερνάντο Αλόνσο ξεκαθάρισε ότι δεν θα «τρέχει» στη Φόρμουλα Ένα, όταν επιστρέψουν οι κινητήρες V8, πιθανότατα το 2030.

Μέσα στην εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις ανάμεσα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), τη Φόρμουλα Ένα, τις ομάδες και τους κατασκευαστές μονάδων ισχύος, με αντικείμενο την κατάργηση των υβριδικών συνόλων με υπερσυμπιεστή (turbo) που χρησιμοποιούνται από το 2014 και την αντικατάστασή τους από κάποιον τύπο κινητήρα V8. Η FIA εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία από το 2030 θα χρησιμοποιούνταν ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 2,1 λίτρων, ωστόσο η ανακοίνωση αποσύρθηκε άμεσα γι' αδιευκρίνιστους λόγους.

Ο Αλόνσο, ο οποίος εξέταζε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει στο τέλος του 2026, πριν τελικά αποφασίσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του γι' ακόμη ένα χρόνο και να παραμείνει για την 24η σεζόν της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα το 2027, δήλωσε ότι δεν θα βρίσκεται στο grid το 2030, χρονιά κατά την οποία ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, θα ήθελε να δει τους κινητήρες V8 να επιστρέφουν.

Ο Ισπανός οδηγός υπήρξε ένας από τους πιο έντονους επικριτές των τεχνικών κανονισμών του 2026 για τους κινητήρες. Ο 45χρονος «πιλότος» της Aston Martin έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον αντίκτυπο που έχει στα μονοθέσια η κατανομή της ισχύος σε ποσοστό 50:50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και των μπαταριών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει τις γρήγορες στροφές ως «σταθμούς φόρτισης» για το μονοθέσιο.

«Δεν θα είμαι εδώ για τον νέο V8, 100%» τόνισε χαρακτηριστικά ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, μιλώντας σε εκπροσώπους ΜΜΕ και συνέχισε: «Έχω εκπλήξει τον εαυτό μου στο παρελθόν, αλλά όχι αυτή τη φορά. Όταν σταματήσω, θα είναι η στιγμή να δοκιμάσω διαφορετικά πράγματα. Είναι ακόμα μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν είχαμε κινητήρες V8 ήδη από το 2014. Από το 2014 έως το 2030 ή το 2031, μιλάμε για 16 ή 17 χρόνια καθαρόαιμων αγώνων που έχουν χαθεί».

Εάν ο οδηγός από το Οβιέδο «έτρεχε» στη Φόρμουλα Ένα το 2030, θα γιόρταζε τα 49α γενέθλιά του κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σεζόν. Έτσι, θα γινόταν ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα που θα συμμετείχε σε αγώνα της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε αυτή την ηλικία, μετά το ιταλικό γκραν πρι του 1956 και τον Πιέρο Ταρούφι.