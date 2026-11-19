Ανακοινώθηκαν από την ΚΟΠ οι διαιτητές των αγώνων της 10ης αγωνιστικής, ανάμεσά τους φυσικά και το Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ του ερχόμενου Σαββάτου (21/11, 17:00).

Η καυτή σφυρίχτρα του ντέρμπι «αιωνίων» δόθηκε στον Κωνσταντίνο Φελλά, ενώ στο VAR θα είναι ο Αυστριακός Manuel Schuttengruber.

Το συγκεκριμένο δίδυμο ήταν ορισμένο και πέρσι σε Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ και συγκεκριμένα... στην 10η αγωνιστική της περσινής περιόδου, με το παιχνίδι να γίνεται στις 9 Νοεμβρίου 2025.

Οι δυο τους δεν ήταν οι μοναδικοί που ήταν στο διαιτητικό τιμ. Όπως και τότε και τώρα, ένας από τους βοηθούς θα είναι ο Πέτρος Πέτρου.

Για την ιστορία να πούμε ότι το περσινό ματς είχε λήξει ισόπαλο 2-2, με τον Κωνσταντίνο Φελλά να δίνει πέντε κίτρινες, τρεις για την Ομόνοια και δύο για τον ΑΠΟΕΛ.

Η σύνθεση της διαιτητικής ομάδας στον ερχόμενο αγώνα:

Διαιτητής: Φελλάς Κωσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Η σύνθεση της διαιτητικής ομάδας στο περσινό παιχνίδι:

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας