Εν μέρει copy-paste η απόφαση για τους διαιτητές στο Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Επανέλαβε εαυτόν ο αρχιδιαιτητής στην απόφασή του για τους πρωταγωνιστικές της διαιτητικής ομάδας στο ντέρμπι της Λευκωσίας
Ανακοινώθηκαν από την ΚΟΠ οι διαιτητές των αγώνων της 10ης αγωνιστικής, ανάμεσά τους φυσικά και το Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ του ερχόμενου Σαββάτου (21/11, 17:00).
Η καυτή σφυρίχτρα του ντέρμπι «αιωνίων» δόθηκε στον Κωνσταντίνο Φελλά, ενώ στο VAR θα είναι ο Αυστριακός Manuel Schuttengruber.
Το συγκεκριμένο δίδυμο ήταν ορισμένο και πέρσι σε Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ και συγκεκριμένα... στην 10η αγωνιστική της περσινής περιόδου, με το παιχνίδι να γίνεται στις 9 Νοεμβρίου 2025.
Οι δυο τους δεν ήταν οι μοναδικοί που ήταν στο διαιτητικό τιμ. Όπως και τότε και τώρα, ένας από τους βοηθούς θα είναι ο Πέτρος Πέτρου.
Για την ιστορία να πούμε ότι το περσινό ματς είχε λήξει ισόπαλο 2-2, με τον Κωνσταντίνο Φελλά να δίνει πέντε κίτρινες, τρεις για την Ομόνοια και δύο για τον ΑΠΟΕΛ.
Η σύνθεση της διαιτητικής ομάδας στον ερχόμενο αγώνα:
Διαιτητής: Φελλάς Κωσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Manuel Schuttengruber
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Η σύνθεση της διαιτητικής ομάδας στο περσινό παιχνίδι:
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Manuel Schuttengruber
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας