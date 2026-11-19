Την προσπάθεια να κρατήσει δικό της -και απόλυτα ευχαριστημένο- τον Τζουντ Μπέλιγχαμ ξεκίνησε η Ρεάλ.

Παρόλο που το συμβόλαιο του Άγγλου σταρ λήγει το καλοκαίρι του 2029, η «βασίλισσα» έχει μπει ήδη σε συζητήσεις μαζί του, ώστε να επεκταθεί.

Θέλοντας λοιπόν να τον δελεάσει, του προσφέρει ετήσιες αποδοχές αντίστοιχες με ενός εκ των άλλων μεγάλων ονομάτων και συγκεκριμένα του Βίνι.

Όπως αναφέρουν σχετικά ρεπορτάζ στην Ισπανία, το συγκεκριμένο ποσό είναι αρκετά αυξημένο από τα χρήματα που λαμβάνει τώρα ο Μπέλιγχαμ και αγγίζει τα 22 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πάντως το οικονομικό δεν είναι το μόνο κριτήριο για να λάβει την απόφασή του ο 23χρονος Άγγλος, αφού φέρεται να έχει ζητήσει και εγγυήσεις για το χτίσιμο μιας ομάδας που θα διεκδικεί κάθε σεζόν το Champions League.

Πηγή: sport-fm.gr