Όπως κυκλοφόρησε από το πρωί, η Ομόνοια δημιούργησε έναν νέο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας.

Το απόγευμα οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση και αναφερόμενοι στον ακριβή αριθμό των 11148, καμαρώνουν για το επίτευγμα των οπαδών τους.

Η ανάρτηση:

«Nέο Παγκύπριο ρεκόρ διάθεσης Εισιτηρίων Διαρκείας σημείωσε ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καθώς για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ διέθεσε 11148 Εισιτήρια Διαρκείας!

Ένας ΛΑΟΣ χωρίς φρένα, μια αγάπη δίχως όρια.

Ευχαριστούμε!».