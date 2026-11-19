Καμαρώνει η Ομόνοια για το επίτευγμα των οπαδών της
ΓΗΠΕΔΟ
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«Χωρίς φρένα, μία αγάπη δίχως όρια...»
Όπως κυκλοφόρησε από το πρωί, η Ομόνοια δημιούργησε έναν νέο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας.
Το απόγευμα οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση και αναφερόμενοι στον ακριβή αριθμό των 11148, καμαρώνουν για το επίτευγμα των οπαδών τους.
Η ανάρτηση:
«Nέο Παγκύπριο ρεκόρ διάθεσης Εισιτηρίων Διαρκείας σημείωσε ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καθώς για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ διέθεσε 11148 Εισιτήρια Διαρκείας!
Ένας ΛΑΟΣ χωρίς φρένα, μια αγάπη δίχως όρια.
Ευχαριστούμε!».