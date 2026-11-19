Πήγε στη διακοπή με ηρεμία η Πάφος FC, επικρατώντας με 4-1 της Ομόνοιας 29ης Μαΐου. Η επάνοδος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τη βρίσκει να ταξιδεύει στη Λάρνακα για να παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου, μία ομάδα που προέρχεται από πέντε σερί ήττες. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει τους παίκτες του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Αντίθετα, η έλευση νέου προπονητή κάνει πιο… επικίνδυνο το παιχνίδι και επιβάλλεται συγκέντρωση και πειθαρχία σε όλη τη διάρκεια. Το διπλό είναι επιβαλλόμενο ώστε η Πάφος FC να μείνει σε επαφή με την κορυφή αλλά και ντοπαριστεί και ψυχολογικά ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίντιλαντ (26/11) στο στάδιο «Αλφαμέγα». Σε ένα ματς που παίζει τα… ρέστα της μπας και προλάβει να μπει στην 24αδα της League Phase του Conference League.

Η τεχνική ηγεσία θα έχει αυξημένες επιλογές μιας και «καθάρισε» κάπως το ιατρικό δελτίο. Συγκεκριμένα έτοιμοι είναι οι Νταβίντ Λουίς, Γκολντάρ, Πέπε και Μπιέλ, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ενγκαμαλέου. Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζονται λόγω τιμωρίας Σούνιτς και Κορέια και αυτόματα είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα.