Επίσημη θέση για την κυβερνο-επίθεση που δέχθηκε η ιστοσελίδα της από Τούρκους πήρε η ΑΕΚ.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σχολίασε καυστικά τη συγκεκριμένη κίνηση και προανήγγειλε ότι θ’ αγωνιστεί απέναντι στη Γαλατασαράι με τη φανέλα που παραπέμπει στα ελληνικά χρώματα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.

Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.

Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση».