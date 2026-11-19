Η απάντηση της ΑΕΚ στους Τούρκους χάκερς και η απόφαση για τη Γαλατάσαραϊ!
ΓΗΠΕΔΟ
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«Θρασύδειλη επίθεση - Με γαλάζια εμφάνιση απέναντι στη Γαλατά»
Επίσημη θέση για την κυβερνο-επίθεση που δέχθηκε η ιστοσελίδα της από Τούρκους πήρε η ΑΕΚ.
Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σχολίασε καυστικά τη συγκεκριμένη κίνηση και προανήγγειλε ότι θ’ αγωνιστεί απέναντι στη Γαλατασαράι με τη φανέλα που παραπέμπει στα ελληνικά χρώματα.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.
Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.
Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση».