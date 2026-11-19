Με ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού έρχεται αντιμέτωπος ο Ολυμπιακός, καθώς ο Τσικίνιο στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην προπόνηση της Πέμπτης (19/11) και αναμένεται να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια του οικογενειακού διπλού στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, τραυματισμός που έχει εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του δύο με δυόμιση μήνες.

Έτσι, η πειραϊκή ομάδα «αποψιλώνεται» έτι περαιτέρω στη μεσαία γραμμή της καθώς χάνει ακόμη έναν παίκτη από μια θέση στην οποία κάθε άλλο παρά πλεόνασμα επιλογών και λύσεων διαθέτει και σε μια περίοδο που τα προβλήματα συσσωρεύονται.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός δράσης βρίσκονται ήδη οι Πουέρτα και Έσε, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές για τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Η απουσία του Τσικίνιο έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, δημιουργώντας έναν επιπλέον πονοκέφαλο στον σχεδιασμό της ομάδας για το επόμενο διάστημα.