Μετά τους δύο τελευταίους αγώνες που έδωσε τον Νοέμβριο, στο Nations League, έχοντας μία ισοπαλία με την Λετονία και ήττα από το Μαυροβούνιο, η Εθνική Ανδρών της Κύπρου έχασε δύο θέσεις και στη γενική κατάταξη της FIFA.

Πλέον είναι στην 127η θέση (1137.97 βαθμούς) ανάμεσα στις 211 χώρες στην παγκόσμια κατάταξη, χάνοντας δύο θέσεις από την προηγούμενη αξιολόγηση, οπόταν και ήταν στην 12η.

Μάλιστα, εάν απομονώσουμε μονάχα τις ευρωπαϊκές ομάδες, τότε η Κύπρος ξεπερνάει μόλις οκτώ ομάδες και συγκεκριμένα τις Λετονία (145), Λιθουανία (146), Μολδαβία (157), Μάλτα (161), Ανδόρα (173), Γιβραλτάρ (200), Λιχτεστάιν (207) και Σαν Μαρίνο (211).