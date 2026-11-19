Η Ρεάλ έπειτα από την περίπτωση του Αρντά Γκιουλέρ προχώρησε και σε μία ακόμη επέκταση συμβολαίου.

Ο λόγος για τον Γάλλο μέσο, Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Μαδρίτης τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Σημειώνεται πως ο 26χρονος χαφ αποκτήθηκε από τη βασίλισσα με μεταγραφή από τη Μονακό τον Ιούλιο του 2022 και από τότε αποτελεί μία πάρα πολύ αξιόπιστη και σταθερή λύση για τη μεσαία γραμμή της Ρεάλ.

Ο Τσουαμενί μέχρι στιγμής με τη φανέλα των Μαδριλένων έχει καταγράψει 205 συμμετοχές, ενώ έχει σκοράρει επτά γκολ και έχει μοιράσει εννέα ασίστ.

Επιπροσθέτως έχει πανηγυρίσει ένα τρόπαιο Champions League, ένα La Liga και ένα Κύπελλο Ισπανίας μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ:

“Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ορελιέν Τσουαμενί συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη μας, ο οποίος δεσμεύεται πλέον με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2022. Στις πέντε σεζόν που φορά τη φανέλα της ομάδας μας, έχει αγωνιστεί σε 205 αναμετρήσεις και έχει κατακτήσει 8 τίτλους: 1 Champions League, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με την οποία έχει πραγματοποιήσει 50 συμμετοχές έως σήμερα και έχει κατακτήσει 1 Nations League το 2021.”

Πηγή: sport24.gr