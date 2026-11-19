Στην πρώτη διάσκεψη των συλλόγων και της Premier League από τη μέρα που γνωστοποιήθηκε η ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για τις 115 οικονομικές παραβάσεις και τα αμέτρητα εκατομμύρια που παράνομα έβαλε στα ταμεία της, τα κλαμπ της Λίγκας έδειξαν ότι τάσσονται στο πλευρό της.

Συγκεκριμένα, με ψήφους 18-2 και με τις Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ να είναι οι μοναδικές που τάχθηκαν κατά της πρότασης που τέθηκε, οι σύλλογοι θα παρέχουν νομική προστασία στον CEO, Ρίτσαρντ Μάστερς, τον Άλισον Μπρίτεν κι ακόμα τρία μέλη από το τιμ των directors που όμως δεν έχουν εκτελεστικά καθήκοντα.

H νομική υπεράσπιση και η κάλυψη όλων των εξόδων των διαδικασιών, θα γίνει, σε περίπτωση που οι σπόνσορες της Σίτι και συγκεκριμένα οι Etihad και Etisalat, ανάλογα και με την έκβαση της υπόθεσης, προχωρήσουν σε μηνύσεις επί προσωπικού, για εταιρική δυσφήμιση.

Πηγή: sport-fm.gr