Αποφασίζεται το μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη Νάπολι!

Ο πολύπειρος Βέλγος μεσοεπιθετικός πιθανότατα θα αποχωρήσει από τους «παρτενοπέι» τον ερχόμενο Ιανουάριο, με δεδομένο ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ότι αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Το πιο «ζεστό» ενδιαφέρον για εκείνον έχει δείξει μέχρι στιγμής η Αϊντχόφεν, η οποία μάλιστα σύμφωνα με ολλανδικά Μέσα έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη Νάπολι, ακούγοντας όμως αρνητική απάντηση σε πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ που έστειλε.

Όπως αποκάλυψε η ιταλική «Gazzetta dello Sport», η Νάπολι ζητά 7 εκατ. ευρώ για να επιτρέψει στον Ντε Μπρόινε να αποχωρήσει, με τον ίδιο πάντως να βλέπει με... καλό μάτι μια ενδεχόμενη μετακόμισή του στην Ολλανδία.

Πηγή: sport-fm.gr