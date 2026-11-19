Με ανακοίνωσή της η Νέα Σαλαμίνα ενημέρωση για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το οικονομικό και τα του ποδοσφαίρου να είναι στην ατζέντα.

Η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ανακοινώνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζεται για την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στο ξενοδοχείο Golden Bay στην Λάρνακα και καλεί τα μέλη του Σωματείου να παρευρεθούν.

Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Οικονομικό (Ενημέρωση)

2. Ποδοσφαιρικό (Ενημέρωση)

Σύμφωνα με το Καταστατικό, απαρτία αποτελεί το ήμισυ συν ένα των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στη Συνέλευση.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των μελών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα θέματα που αφορούν το Σωματείο μας.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

19/11/2026».