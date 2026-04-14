ESPN: «Άνοιξε ο δρόμος της αποχώρησης του Γιάννη από τους Μπακς»

Η δήλωση άλλωστε του ίδιου πριν από λίγες ώρες, όταν τόνισε πως: «Θα δούμε αν ήταν το τελευταίο μου ματς με τους Μπακς», ήταν ικανή να βάλει φωτιά στα ήδη υπάρχοντα σενάρια.

Πλέον προφανώς αποτελεί το... talk of th town, αφού το πολύ πιθανό trade του είναι ικανό να φέρει τα πάνω-κάτω στο ΝΒΑ, με το ESPN να αναλύει το θέμα.

«Ξέρει πολύ καλά τι λέει, γνωρίζει τι θέλει να κάνει και τι θα γίνει στο τέλος», ανέφερε ο Ντάνι Γκριν, με τον Κέντρικ Πέρκινς να συμπληρώνει: «Δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του. Σε μένα φαίνονται όλα τα σημάδια ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει και θα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση».

Θέση πήρε και ο Σαμς Σαράνια, που τόνισε: «Η ώρα της αποχώρησης έχει έρθει. Και το είδαμε και ως το trade deadline του Φεβρουαρίου ότι οι Μπακς είχαν ανοικτή επικοινωνία με διάφορες ομάδες και έκαναν διαπραγματεύσεις. Ενόψει της offseason, όλοι βλέπουμε που θα πάει το πράγμα. Ο Γιάννης θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει πει ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τους παίκτες για να το πετύχει, οπότε αυτό από μόνο του σου λέει αυτό ακριβώς που θέλεις να μάθεις».

Όλα δείχνουν πως ο «Greek Freak» δεν θα συνεχίσει στους Μπακς και αυτό που μένει πλέον να φανεί είναι ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του.

