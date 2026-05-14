Ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια τον πέταξε έξω από το Final Four του!

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Game 5 και ηττήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκορ 81-64, γνωρίζοντας αποκλεισμό από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του!

Κάπως έτσι, μία ευρωπαϊκή σεζόν που ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με μοναδικό στόχο το όγδοο «αστέρι», ολοκληρώνεται πολύ πρόωρα, αφού για πρώτη φορά με τον Αταμάν στον πάγκο έμεινε εκτός ημιτελικών. Από την άλλη, η Βαλένθια συνεχίζει να… ζει το όνειρο, ολοκληρώνοντας μία ιστορική ανατροπή (μόλις δεύτερη φορά από 0-2).

Για τους νικητές, μεγάλο ματς έκανε ο Μπράνκου Μπαντιό με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους είχε ο Μπράξτον Κι και 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ο Ζαν Μοντέρο. Από τον Παναθηναϊκό, 15 πόντους είχε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και 7 πόντους με 10 ασίστ ο Τζέριαν Γκραντ.

Το ματς

Μετά από νευρικό ξεκίνημα, το πρώτο καλάθι ήρθε από σουτ του Μπαντιό για το 2-0. Ο Παναθηναϊκός είδε τον Φαρίντ να αποχωρεί τραυματίας και δεν μπορούσε να σκοράρει στα πρώτα λεπτά, με τον Μπαντιό να ευστοχεί σε δύο βολές για το 4-0. Ο Τέιλορ συνέχισε το σερί της Βαλένθια κόντρα στον πολύ άστοχο «επτάστερο», με τον Ναν να βάζει τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού για το 6-2. Ο Ντε Λαρέα πέτυχε το πρώτο τρίποντο του αγώνα (11-4), με τον Χέιζ-Ντέιβις να μειώνει με πολύ δύσκολο σουτ για το 11-6. Ο Ρογκαβόπουλος έβαλε δύο βολές (11-8), όμως ο Κοστέλο απάντησε με τρίποντο για το 14-8. Ο Λεσόρ σκόραρε με φόλουυ για το 14-10 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τρίποντο του Ναν (14-13), ενώ ο Γκραντ με λέι απ υπέγραψε το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού (14-15). Ο Ναν σκόραρε στο τρανζίσιον μετά το κλέψιμο του Όσμαν (16-17), πριν ο Μοντέρο ευστοχήσει από τη γωνία για το 19-17.Οι Ισπανοί έτρεξαν επιμέρους σκορ με συνεχόμενους πόντους του Κι στο ανοιχτό γήπεδο (23-17), με τον Τέιλορ να σκοράρει επίσης στο τρανζίσιον για το 25-17. Οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να σκοράρουν από μακριά, όμως η Βαλένθια έβρισκε πολλούς πόντους σε αιφνιδιασμούς λόγω των κακών επιθετικών επιλογών του Παναθηναϊκού, με τον Ντε Λαρέα να καρφώνει για το 27-18. Τα λάθη συνεχίστηκαν, με τους Πραντίγια, Τέιλορ και Μπαντιό να γράφουν το 35-18 και επεκτείνουν το εντυπωσιακό διάστημα των γηπεδούχων. Ο Γκραντ έβαλε καλάθι μετά από ώρα για τον Παναθηναϊκό (35-20), ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε με τρίποντο το 35-23 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τρίποντο του Μπαντιό (38-23), ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε με δικό του σε 39-26. Ο Αμερικανός φόργουορντ κρατούσε τον Παναθηναϊκό (43-28), με τον Τολιόπουλο να βάζει πέντε σερί πόντους για το 43-33. Ο Γκραντ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο (43-36), με τους Μπαντιό και Τολιόπουλο να συνεχίζουν αυτό το σερί για το 50-42. Ο Ναν σκόραρε στο τρανζίσιον (50-44), με τον Κι να απαντά με κάρφωμα για το 52-44. Ο Όσμαν με τον Μπαντιό αντάλλαξαν καλάθια (54-46), με τον Τούρκο φόργουορντ να ευστοχεί σε δύο βολές για το 54-48. Ο Χουάντσο μείωσε με τρίποντο στο 56-50 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντα από Πραντίγια και Όσμαν (59-53), με τον Ρίβερς να σκοράρει μπροστά στον Χουάντσο για το 61-53. Ο Ισπανός απάντησε με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι (61-55), με τον Ρίβερς να ευστοχεί σε δύο βολές για το 63-55. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βάλει ούτε… λέι απ, ενώ από την άλλη ο Τόμπσον και ο Ντε Λαρέα ευστόχησαν σε τρίποντα, γράφοντας το 69-55. Η Βαλένθια έμεινε για ώρα χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, όμως ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε ούτε αυτός λύσεις. Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε με φόλοου κάρφωμα (71-59), με τον Λεσόρ να κάνει το ίδιο για το 71-61. Ο Όσμαν έδωσε λύση με τρίποντο (73-64), όμως ο Κι με κάρφωμα μετά από αποτυχημένη παγίδα τέλειωσε ουσιαστικά το παιχνίδι (75-64).

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64.

sport-fm.gr