Με ηγέτη τον Γουεμπανιάμα, οι Σπερς έκαναν το 2-1 απέναντι στους Τίμπεργουλβς

Το Σαν Αντόνιο πήρε προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης, επικρατώντας με 115-108 της Μινεσότα και κάνοντας το 2-1, σε ένα παιχνίδι όπου η ποιότητα και το βάθος των Σπερς έκαναν τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 39 πόντους (13/18 σουτ, 3/5 τρίποντα), 15 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως απόλυτος ηγέτης των Σπερς.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Στέφον Κασλ, ο οποίος άγγιξε το double-double με 13 πόντους και 12 ασίστ, ελέγχοντας τον ρυθμό, ενώ ο Ντε’Άαρον Φοξ πρόσθεσε 17 πόντους. Από τον πάγκο, ο Ντίλαν Χάρπερ είχε 8 πόντους, με τους Σπερς να βρίσκουν λύσεις από πολλούς παίκτες.

Από την πλευρά της Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς πάλεψε με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν είχε την απαραίτητη υποστήριξη στα κρίσιμα. Ο Ναζ Ριντ πρόσθεσε 18 πόντους και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς 17, αλλά η αστοχία και τα λάθη κόστισαν στους Τίμπεργουλβς.

Η ομάδα της Μινεσότα δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, έχοντας χαμηλά ποσοστά (22.7% ο ΜακΝτάνιελς, 25% ο Ραντλ), ενώ συνολικά υστέρησε στην αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες κατοχές.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται ξανά στη Μινεσότα, με το Game 4 να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε ένα ματς που αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για τους Τίμπεργουλβς, οι οποίοι θέλουν να ισοφαρίσουν και να παραμείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Σίξερς-Νικς 94-108

Τίμπεργουλβς-Σπερς 108-115