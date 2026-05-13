Γλύτωσε την ήττα στο 88΄και έμεινε ζωντανός κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ

Ισόπαλη έληξε η αετομαχία μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα, ένα αποτέλεσμα που δυσκόλεψε αρκετά τους Θεσσαλονικείς στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Η Ένωση προηγήθηκε χάρη στο υπέροχο τελείωμα του Γιόβιτς στο 73ο λεπτό, όμως οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με τον Μύθου στο 88ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες να σκοράρουν, με τους κιτρινόμαυρους να είναι ελαφρώς ανώτεροι στο πρώτο μέρος. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του για 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος, όμως η ΑΕΚ μετά το 60′ ισορρόπησε και είχε και δοκάρι με τον Ζίνι, για να προηγηθεί νωρίτερα στο σκορ.

Η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Ολυυμπιακό και θα κάνει φιέστα για το πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην άδεια (με τα έως τώρα δεδομένα Λεωφόρο).

Ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη δεύτερη θέση θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Έτσι παρέταξαν τις ομάδες οι δύο προπονητές

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Σουαλιό Μεϊτέ αντί του τιμωρημένου Ζαφείρη, ενώ επανέφερε την κλασική τριάδα πίσω από τον φορ, χρησιμοποιώντας τον Τάισον αντί του Ιβάνουσετς.

Στην αντίπερα όχθη, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε πέντε αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πήρε φανέλα βασικού αντί του Στρακόσα, στο κέντρο της άμυνας ξεκίνησε ο Βίντα και στο αριστερό άκρο ο Πενράις. Παράλληλα επιβράβευσε και τους σκόρερ του αθηναϊκού ντέρμπι, Ζίνι και Ζοάο Μάριο.

Ελαφρώς ανώτερη η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς, όμως μετά από το πρώτο πεντάλεπτο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι και πατήσει καλύτερα στο γήπεδο. Οι γηπεδούχοι είχαν και την πρώτη μεγάλη φάση στο ματς με το πλασέ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μέσα από την περιοχή, το οποίο ο Μπρινιόλι απομάκρυνε εντυπωσιακά.

Τρία λεπτά μετά η Ένωση απάντησε στις μεγάλες ευκαιρίες, καθώς ο Βάργκα με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς την εστία, όμως ο Παβλένκα εκτίναξε εντυπωσιακά το κορμί του και με το ανάποδο χέρι παραχώρησε κόρνερ. Από αυτή τη στατική μπάλα (του Ζοάο Μάριο), ο Βίντα πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός.

Η ΑΕΚ απείλησε ξανά με τον Ζίνι στο 28ο λεπτό. Ο Ανγκολέζος έφυγε ταχύτατα στην κόντρα, απέφυγε εξαιρετικά και τον Κεντζιόρα και πάτησε περιοχή από την αριστερή γωνία, όμως ο Παβλένκα τον σταμάτησε εντυπωσιακά με το πόδι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Ζοάο Μάριο έπιασε ένα ωραίο φαλτσαριστό σουτ, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι τελευταίες αξιοσημείωτες στιγμές του πρώτου μέρους ανήκαν στους γηπεδούχους, με την κεφαλιά του Γερεμέγεφ στο 33′ να περνάει εκτός, ενώ στις καθυστερήσεις ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Βίντα του έβαλε την κόντρα και η μπάλα πέρασε κόρνερ.

Φουριόζος ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα, δοκάρι ο Ζίνι και ο Μύθου απάντησε στον Γιόβιτς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε φουριόζος στο δεύτερο μέρος και έψαξε το γκολ που θα τον έβαζε σε θέση ισχύος. Ο Μπρινιόλι σταμάτησε αρχικά το δυνατό γύρισμα του Τάισον στο 50ο λεπτό, ενώ στο 52′ η γυριστή κεφαλιά του Κεντζιόρα πέτασε εκτός εστίας. Η πρώτη τελική της Ένωσης στο ματς ήταν στο 54ο λεπτό με το πλασέ του Πινέδα που πέρασε εκτός.

Ο ΠΑΟΚ έχασε μια ακόμα καλή στιγμή για να προηγηθεί στο 57ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Μπρινιόλι επενέβη σωτήρια στο πλασέ του Σέρβου.

Μετά από αυτή τη φάση η Ένωση πατούσε λίγο καλύτερα στο γήπεδο, όμως ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απάντησε στις φάσεις του ΠΑΟΚ με τον Ζίνι. Ο Ανγκολέζος έφυγε στον κενό χώρο, πάτησε περιοχή και με ένα ωραίο τελείωμα την έστειλε στο δοκάρι του Παβλένκα.

Δύο λεπτά μετά ο Κοϊτά πρόλαβε τον Παβλένκα στην έξοδο αλλά ήταν σε δύσκολη θέση. Μοίρασε όμως στον Ζοάο Μάριο κι εκείνος εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει εκτός. Μετά το 60ο λεπτό η ΑΕΚ ήλεγξε το παιχνίδι και στο 73ο λεπτό βρήκε το γκολ με το πανέμορφο τελείωμα του Λούκα Γιόβιτς.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σώσει την παρτίδα στο 88ο λεπτό, χάρη στην κεφαλιά του Ανέστη Μύθου και να αυξήσει ελαφρά τις πιθανότητες για τη δεύτερη θέση.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι.

