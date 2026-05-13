Βαθμολογία Playoffs 1-4: Σε θέση ισχύος για τη 2η θέση ο Ολυμπιακός

Προβάδισμα για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός. Η νίκη του επί του Παναθηναϊκού (1-0) σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1) φέρνει τους Πειραιώτες πολύ κοντά στην προνομιούχο θέση.

Με νίκη στην Allwyn Arena την Κυριακή απέναντι στην «Ένωση» για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League ή αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο θα είναι δεύτεροι ανεξάρτητα από κάθε άλλο αποτέλεσμα

Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» για να αποφύγει την τρίτη θέση θέλει μόνο νίκη επί του Παναθηναϊκού στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής της ποινής) και ταυτόχρονα ισοπαλία ή ήττα των Πειραιωτών στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να πάρει τη δεύτερη θέση στην ισοβαθμία.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής (13/5)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-1

(88’ Mύθου-73’ Γιόβιτς)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0

(45+5’ Ροντινέι)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 71 (56-19)

2. Ολυμπιακός 65 (50-16)

3. ΠΑΟΚ 63 (57-23)

4. Παναθηναϊκός 51 (45-31)

Η τελευταία αγωνιστική (17/5, 19:30)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 19:30

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 19:30

