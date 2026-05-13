Βαθμολογία Playoffs 1-4: Σε θέση ισχύος για τη 2η θέση ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έγινε αφεντικό για τη δεύτερη θέση.
Προβάδισμα για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός. Η νίκη του επί του Παναθηναϊκού (1-0) σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1) φέρνει τους Πειραιώτες πολύ κοντά στην προνομιούχο θέση.
Με νίκη στην Allwyn Arena την Κυριακή απέναντι στην «Ένωση» για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League ή αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο θα είναι δεύτεροι ανεξάρτητα από κάθε άλλο αποτέλεσμα
Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» για να αποφύγει την τρίτη θέση θέλει μόνο νίκη επί του Παναθηναϊκού στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής της ποινής) και ταυτόχρονα ισοπαλία ή ήττα των Πειραιωτών στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να πάρει τη δεύτερη θέση στην ισοβαθμία.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής (13/5)
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-1
(88’ Mύθου-73’ Γιόβιτς)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0
(45+5’ Ροντινέι)
Η βαθμολογία
1. ΑΕΚ 71 (56-19)
2. Ολυμπιακός 65 (50-16)
3. ΠΑΟΚ 63 (57-23)
4. Παναθηναϊκός 51 (45-31)
Η τελευταία αγωνιστική (17/5, 19:30)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός 19:30
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 19:30
