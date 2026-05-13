Η απόφαση του ΝΒΑ για τη μη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στους Μπακς

Το NBA έκλεισε την έρευνα για τη μη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους αγώνες των Μιλγουόκι Μπακς στο φινάλε της regular season του NBA.

Οι ιθύνοντες της λίγκας αφού ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες ενέργειες έκριναν ότι δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω δράση στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν μία κακή αγωνιστική σεζόν μένοντας εκτός playoffs, με τον Αντετοκούνμπο να χάνει αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμών.

The NBA concluded its investigation into the Milwaukee Bucks over the shutdown and health of Giannis Antetokounmpo late in the season and has determined that no further action is warranted, sources tell ESPN https://t.co/fKLYFv1v51 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2026

Πηγή: sport24.gr