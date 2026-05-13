«Λύγισε» τον Παναθηναϊκό με Ροντινέι και έγινε αφεντικό για τη 2η θέση ο Ολυμπιακός!

Σε ένα κακό ντέρμπι στο οποίο ήταν ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 1-0 τον ακίνδυνο Παναθηναϊκό με σκόρερ Ροντινέι και προσπέρασαν τον ΠΑΟΚ!

Ο Ροντινέι εκτέλεσε και έδωσε τον πρώτο λόγο στον Ολυμπιακό για τη 2η θέση! Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερη απέναντι στον ακίνδυνο και προβληματικό Παναθηναϊκό, πέτυχε δυο γκολ, με το ένα να μετρά στο 45'+4', έχασε δυο ακόμη μεγάλες στιγμές, αλλά με το 1-0, πάει στην τελευταία αγωνιστική ως φαβορί για... Champions League!

Εύκολο απόγευμα για τον Τζολάκη που δεν απειλήθηκε από τους «πράσινους», την στιγμή που ο Ταρέμι και ο Ζέλσον είχαν τεράστιες ευκαιρίες να τελειώσουν τη δουλειά και να μην διατηρήσουν «ζωντανό» ως το φινάλε το ματς!

Με τον τρόπο αυτόν ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα και προσπέρασε τους «ασπρόμαυρους» στη βαθμολογία μια αγωνιστική πριν το φινάλε, κλείνοντας με νίκη τις εντός έδρας υποχρεώσεις του για τη φετινή σεζόν και πάει για all in στην Allwyn Arena την Κυριακή (17/5) περιμένοντας να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασσικό 4-2-1-3 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος διατήρησε τον Τζολάκη στην εστία, με τετράδα στην άμυνα τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Ο Έσε με τον Γκαρθία οι δυο χαφ μπροστά τους ο Τσικίνιο, δεξιά ο Ροντινέι, αριστερά ο Ζέλσον και στην κορυφή ο Ταρέμι αντί του Ελ Κααμπί.

Για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε τετράδα στην άμυνα. Ο Λαφόν στα γκολπόστ, με Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Τσέριν και Κοντούρης οι δυο χαφ, με τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο στα άκρα, ενώ στην επίθεση βρίσκονταν Τετέι και Σφιντέρσκι.

Το ματς:

Πιο δυναμικό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με αρκετή ένταση στο παιχνίδι του, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει τρόπους προκειμένου να βγάλει την μπάλα από το δικό του μισό γήπεδο, λόγω και του high press από τους γηπεδούχους.

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να παίρνουν τις πρώτες μπάλες, δίχως ωστόσο να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη στιγμή. Την ίδια ώρα οι «πράσινοι» επιχειρούσαν με μπαλιές στην πλάτη της άμυνας να πλησιάσουν στην περιοχή του Τζολάκη και σε μια εξ' αυτών δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το γκολ, όταν ο Τσέριν έσπασε την μπάλα αριστερά στον Αντίνο, αυτός στην περιοχή έκανε το σουτ, αλλά ο Κοστίνια έβαλε την κόντρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 17' για να προηγηθούν στο ντέρμπι. Ο Μάρτινς με ωραία ατομική ενέργεια έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Τσικίνιο που... ρόλαρε τον Πάλμερ Μπράουν, ελευθερώθηκε και σούταρε από εξαιρετικό σημείο, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια!

Ο Πορτογάλος ήταν ξανά πρωταγωνιστής στο 18΄όταν από προσπάθεια του Ροντινέι από τα δεξιά και σέντρα του, έπιασε την κεφαλιά, από πλεονεκτική θέση, ωστόσο έστειλε την μπάλα άουτ.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον Μεντιλίμπαρ να βλέπει τον Έσε να φεύγει αναγκαστικά, με τραυματισμό από το ματς και τον Σιπιόνι να παίρνει τη θέση του. Στο 27' το «τριφύλλι» είχε υποψία ευκαιρίας, με την ωραία σέντρα του Καλάμπρια στην περιοχή με στόχο τον Τετέι, ο οποίος ωστόσο δεν έκανε καλό κοντρόλ.

Στο 40' ήρθε το γκολ για τον Ολυμπιακό. Ήταν μια ωραία προσπάθεια του Ταρέμι που πέρασε στον Ζέλσον, αυτός προσποιήθηκε στον Πάλμερ Μπράουν, έκανε ξανά το γύρισμα στον Ιρανό που σούταρε στον Τουμπά, από την κόντρα επωφελήθηκε ο Μπρούνο που πλάσαρε στα δίχτυα. Όμως το τέρμα του Νιγηριανού δεν μέτρησε, αφού ο VAR εντόπισε φάουλ του Σιπιόνι πάνω στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης, με τον Ομπρένοβιτς να το ακυρώνει έπειτα από on field review.

H ένταση στο ματς ανέβηκε με αρκετές μονομαχίες, κάτι που πείσμωσε τον Ολυμπιακό και τον... έσπρωξε στο 1-0! Από πλάγιο η μπάλα έφτασε στον Ζέλσον, αυτός βρήκε τον Ταρέμι που πρόλαβε τον Πάλμερ-Μπράουν σε διεκδίκηση με υποψία φάουλ, ο Ιρανός πάτησε περιοχή από τα αριστερά, βγήκε «φάτσα» με τον Λαφόν, πλάσαρε στο δοκάρι, αλλά ο Ροντινέι, πήρε το «ριμπάουντ» και πλάσαρε στην κενή εστία για το 1-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Ο Μπενίτεθ προχώρησε σε αλλαγή στην ανάπαυλα, ρίχνοντας στο ματς τον Ζαρουρί αντί του Αντίνο. Οι φιλοξενούμενοι σε αντίθετση με την εκκίνηση του πρώτου ημιχρόνου, πήραν περισσότερα μέτρα στο γήπεδο.

Η αξιόλογη, πρώτη, τελική στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε στο 55' όταν από σέντρα του Ροντινέι, ο Ταρέμι έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε εύκολα.

Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν σπουδαία ευκαιρία για να κάνει το 2-0. Από φάουλ που εκτέλεσε ο Ζέλσον από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους έφτασε στον Ταρέμι που πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν σε ετοιμότητα έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Μπενίτεθ φρέσκαρε τη μεσοεπιθετική του γραμμή με Τσούριτσιτς και Σιώπη αντί Ταμπόρδα & Κοντούρη, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που έχασε πολύ καλή ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ακόμη μια σέντρα από τα δεξιά, με τον Κοστίνια, να βρίσκει τον Μάρτινς, αυτός έκανε κοντρόλ και σούταρε, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχος.

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς

Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ

Τέταρτος: Πολυχρόνης

VAR: Γιουγκ,

AVAR: Πέριτς

