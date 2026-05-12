Οι Γκρίζλις ανακοίνωσαν τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ

Οι Μέμφις Γκρίζλις ανακοίνωσαν τον θάνατο του παίκτη τους, Μπράντον Κλαρκ, χωρίς να διευκρινίσουν τα αίτια του θανάτου του Αμερικανοκαναδού αθλητή, ηλικίας 29 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επιρροή στην ομάδα και στην κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί ποτέ», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Γκρίζλις.

Γεννημένος στο Βανκούβερ, ο Κλαρκ επιλέχθηκε στο ντραφτ του 2019 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και στη συνέχεια παραχωρήθηκε απευθείας στους Γκρίζλις, με τους οποίους αγωνίστηκε για επτά σεζόν.

Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έχοντας συμμετάσχει μόλις σε δύο αγώνες τη σεζόν 2025-2026. Στην πρώτη του χρονιά στο NBA (2019-2020) είχε μέσο όρο 12,1 πόντους και 5,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, επίδοση που αποτελεί και την καλύτερη της καριέρας του σε στατιστικό επίπεδο.