Eξαργυρώνει την ανοδική πορεία

Δεν επιβεβαιώθηκε από επίσημα χείλη, με τον εκπρόσωπο Τύπου Χριστόφορο Ματθαίου να σημειώνει: «Είναι θέματα που τα αναλαμβάνει η διοίκηση», όμως βουίζει η πιάτσα για αλλαγή τηλεοπτικής στέγης για την Πάφος FC. Yπήρχε μία φημολογία, όμως το τελευταίο 48ωρο, οι φήμες αυτές πήραν περισσότερη υπόσταση.

Η διοίκηση της Πάφου φαίνεται πως πήρε την απόφασή της να ολοκληρώσει πρόωρα τη συνεργασία με την Cablenet και να πορευθεί με τη Cytavision. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ντιλ είναι με πολύ καλούς οικονομικούς όρους και από τα πιο υψηλά συμβόλαια που έχουν πάρει ομάδες Α΄ Κατηγορία. Κατά κάποιο τρόπο η Πάφος FC εξαργυρώνει το γεγονός ότι, την τελευταία τριετία είναι στην ελίτ και έχει εκτοξεύσει την εμπορική της αξία.

Στο αγωνιστικό μέτωπο τώρα, με την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου υπάρχει μία… ησυχία και η προσήλωση είναι στον τελικό με τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου. Τα εισιτήρια (8.967) που αντιστοιχούν στην Πάφο θα τεθούν σε κυκλοφορία την Παρασκευή και ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Όσον αφορά τους τραυματίες, οι Μπρούνο και Πηλέας δεν έχουν κάτι σοβαρό και κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβουν τον τελικό.