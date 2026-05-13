Η τρίτη φορά να είναι... ονειρική

Από τη μέρα που η Ομόνοια κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα, ζει το δικό της όνειρο. Οι πράσινοι πέρασαν δύο εκπληκτικές βραδιές τόσο μετά το παιχνίδι με τον Άρη όσο και μετά από αυτό με την ΑΕΚ και άπαντες περιμένουν τα… καλύτερα. Τα αστέρια του Champions League περιμένουν το «τριφύλλι», το οποίο ευελπιστεί πως θα συστηθεί και σε αυτό τον θεσμό.

Ο Χένινγκ Μπεργκ θα επιχειρήσει για τρίτη φορά με την Ομόνοια να εξασφαλίσει θέση στην League Phase (ομίλους όπως ονομαζόταν αυτή η φάση μέχρι πρόσφατα) και προς αυτή την κατεύθυνση θα αρχίσει η δουλειά, αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεων της τρέχουσας περιόδου. Ποια ήταν η διαδρομή των πρασίνων με τον Νορβηγό τις δύο προηγούμενες φορές; Το όνειρο των αστεριών, σταμάτησε στα προκριματικά.

Το 2020, όταν χτύπησε η πανδημία του κορωνοϊού, η UEFA αποφάσισε να αλλάξει το καλεντάρι της. Η Ομόνοια ήταν στην πρώτη θέση όταν διεκόπη το πρωτάθλημα και έτσι άρχισε το ταξίδι της από τον πρώτο προκριματικό και μέχρι τα πλέι οφ, έδωσε τρία νοκ άουτ παιχνίδια (άλλαξε και το φορμάτ τότε). Ξεπέρασε την Αραράτ, την Λέγκια Βαρσοβίας (στην παράταση) και τον Ερυθρό Αστέρας (στα πέναλτι με 5-3 μετά το 1-1), όμως στον προθάλαμο των ομίλων, αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό Πειραιώς (0-2, 0-0). Έτσι, συνέχισε στους ομίλους του Europa League.

Το καλοκαίρι του 2021, βρήκε την Ομόνοια πρωταθλήτρια και έτσι η πρόκληση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν ξανά ενώπιών της! Οι πράσινοι άρχισαν το ταξίδι τους από τον δεύτερο προκριματικό, όμως ήταν… σύντομο. Το «τριφύλλι» βρήκε στον δρόμο του τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, από την οποία αποκλείστηκε με δύο ήττες (0-2, 0-1). Σε αυτή την περίοδο, το ταξίδι δεν συνεχίστηκε στο Europa League, αλλά στο Conference League.

Φέτος, κανείς στην Ομόνοια δεν θέλει να δει το… κακό να τριτώνει! Διοίκηση και τεχνική ηγεσία παρουσιάζονται έτοιμοι για τη μεγάλη υπέρβαση, ώστε ο στόχος για είσοδο στην League Phase και η… βουτιά στα εκατομμύρια, να γίνουν πραγματικότητα! Εξάλλου και οι παίκτες αδημονούν για αυτή τη μεγάλη στιγμή.