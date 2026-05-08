«Έσβησαν» τους Λέικερς για το 2-0 οι Θάντερ

Αφεντικό για τους τελικούς της Δύσης οι Θάντερ! Οι πρωταθλητές, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση-αποθέωση του ομαδικού μπάσκετ, κατάφεραν να νικήσουν ξανά τους Λέικερς, αυτή τη φορά με σκορ 125-107 και να κάνουν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών!

Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι για τρεις περιόδους, οι Θάντερ, κατάφεραν να ξεμακρύνουν στο κρισιμότερο σημείο και να πάρουν αυτό το +18 που τους έστειλε στο 2-0, αλλά και με άλλον αέρα στο Game 3.

Τρομερή ομαδικότητα για τους πρωταθλητές οι οποίοι είχαν επτά διψήφιους σκόρερ, με κορυφαίο τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που πέτυχε 22 πόντους, όσους και ο Τσετ Χόλμγκρεν.Με 20 πόντους ολοκλήρωσε το ματς ο Μίτσελ, 18 είχε ο ΜακΚέιν, 12 ο Γουάλας και 10 ο Χάρτενσταϊν.

Για τους Λέικερς, ξεχώρισε ο Όστιν Ριβς με 31 πόντους, ο Λεμπρόν είχε 23, ο Χστσιμούρα 16, ενώ ο Σμαρτ με 14 και ο Κίναρντ 10.

Σημαντική νίκη για τους Πίστονς που πάνε με το +2 στο Κλίβελαντ! Η ομάδα του Ντιτρόιτ, έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε να επικρατήσει ξανά των Καβαλίερς με σκορ 107-97 για να κάνουν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.

Ο Κάνινγχαμ με 25 πόντους ο κορυφαίος για τα Πιστόνια, που είχε σε επίσης σπουδαία βραδιά τον Χάρις με 21, αλλά και τον Ρόμπινσον με 17. Για τους Καβαλίερς, ξεχώρισε ξανά ο Μίτσελ με 31 πόντους, ενώ 22 είχε ο Άλεν και 10 ο Χάρντεν.