Τριάρα η Σίτι!

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε της Κρίσταλ Πάλας (3-0) και πήγε στο -2 από την Άρσεναλ δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League.

Έκανε το χρέος της στο εξαναβολής ματς η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι Cityzens πήραν το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας στο Etihad (3-0) και ελπίζουν σε «δώρο» από την Άρσεναλ στο φινάλε του πρωταθλήματος. Ξεκούρασε τον Χάαλαντ ο Καταλανός τεχνικός.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα αλλά στο 12’ οι Γιέρεμι Πίνο και Ρίτσαρντς δεν μπόρεσαν να κάνουν τη ζημιά, ενώ κρατούσαν τους Πολίτες ακίνδυνους. Δυστυχώς για την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, δέχθηκε γκολ στην πρώτη φάση της Σίτι από μια στιγμή μαγείας, καθώς με τρομερό τακουνάκι η Φόντεν έβγαλε μόνο του τον Σεμένιο και εκείνος βρήκε τη γωνία. Στο 40’ το σύνολο του Πεπ «καθάρισε» τη νίκη με το κοντινό σουτ του Μαρμούς έπειτα από συνδυασμό των Γκβαρντιόλ και Φόντεν. Στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Γκβαρντιόλ είχε τρομερή κεφαλιά, όμως ο Χέντερσον «πέταξε» και το 2-0 παρέμεινε.

Στην επανάληψη, οι φάσεις ήταν μετρημένες. Πολύ χαλημός ρυθμός, μικρή διάθεση και λίγο μετά το 80' ο Στραντ Λάρσεν είχε καλή στιγμή για την Πάλας. Η οποία, όπως και στο πρώτο μέρος, αμέσως μετά δέχθηκε γκολ. Στο 84' ο Σερκί πέρασε σούπερ κάθετη για τον Σαβίνιο και εκείνος πλάσαρε ψύχραιμα για το τελικό 3-0.

