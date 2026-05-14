ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ίντερ σήκωσε το Coppa Italia και ολοκλήρωσε το νταμπλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ίντερ σήκωσε το Coppa Italia και ολοκλήρωσε το νταμπλ!

Μετά την κατάκτηση του Scudetto, η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Olimpico, κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας και πανηγύρισε το εγχώριο νταμπλ για πρώτη φορά μετά το 2010!

Η Ίντερ ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την κυριαρχία της στην Ιταλία, κατακτώντας και το Coppa Italia μετά το πρωτάθλημα. Οι «νερατζούρι» του Κρίστιαν Κίβου επικράτησαν 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Olimpico και πανηγύρισαν το εγχώριο νταμπλ, το πρώτο τους μετά το ιστορικό 2010 της εποχής Ζοζέ Μουρίνιο, όπου είχαν κάνει τρεμπλ (Champions League).

Η ομάδα του Κίβου μπήκε αποφασισμένη στον τελικό, πήρε από νωρίς τον έλεγχο και επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι σε μια Λάτσιο που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Το σκορ άνοιξε στο 14' o Toυράμ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρέλα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μότα για το 1-0.

Οι «νερατζούρι» συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι και στο 35' βρήκαν δεύτερο γκολ. Ο Ντάμφρις εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νούνο Ταβάρες, έκλεψε την μπάλα και γύρισε στον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος από κοντά πλάσαρε σε κενή εστία για το 2-0, βάζοντας γερές βάσεις για την κατάκτηση του τροπαίου.

Στην επανάληψη, η Λάτσιο προσπάθησε να αντιδράσει και είχε την καλύτερη στιγμή της με τον Νόσλιν, όμως η Ίντερ διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά της. Η ομάδα του Κίβου κράτησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και σφράγισε ακόμη έναν τίτλο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ίντερ κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας, προσθέτοντάς το στο Scudetto που είχε ήδη σηκώσει, και ολοκλήρωσε το εγχώριο νταμπλ για πρώτη φορά μετά το 2010, αλλά και μια φοβερή σεζόν στη μετά Σιμόνε Ιντσάγκι εποχή.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια τον πέταξε έξω από το Final Four του!

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ίντερ σήκωσε το Coppa Italia και ολοκλήρωσε το νταμπλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριάρα η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει πολλά να απαντήσει...

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΚ: Στα 23 ματς έφτασε το αήττητο στο πρωτάθλημα

Ελλάδα

|

Category image

Η τρίτη φορά να είναι... ονειρική

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βαθμολογία Playoffs 1-4: Σε θέση ισχύος για τη 2η θέση ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

«Λύγισε» τον Παναθηναϊκό με Ροντινέι και έγινε αφεντικό για τη 2η θέση ο Ολυμπιακός!

Ελλάδα

|

Category image

Γλύτωσε την ήττα στο 88΄και έμεινε ζωντανός κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απάντησε με break στο break η Πετρολίνα ΑΕΚ!

Κύπρος

|

Category image

Eξαργυρώνει την ανοδική πορεία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νεότερα με τον τραυματισμό του Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγγλία: Σενάριο με 9 ομάδες της Premier League στην Ευρώπη και έξι στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικός Φούτσαλ: «Καμπάνα» τριών αγώνων κεκλεισμένων σε ΑΕΛ, πρωταθλητής επίσημα ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή (13/05)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη