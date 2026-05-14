Η Ίντερ σήκωσε το Coppa Italia και ολοκλήρωσε το νταμπλ!

Η Ίντερ ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την κυριαρχία της στην Ιταλία, κατακτώντας και το Coppa Italia μετά το πρωτάθλημα. Οι «νερατζούρι» του Κρίστιαν Κίβου επικράτησαν 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Olimpico και πανηγύρισαν το εγχώριο νταμπλ, το πρώτο τους μετά το ιστορικό 2010 της εποχής Ζοζέ Μουρίνιο, όπου είχαν κάνει τρεμπλ (Champions League).

Η ομάδα του Κίβου μπήκε αποφασισμένη στον τελικό, πήρε από νωρίς τον έλεγχο και επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι σε μια Λάτσιο που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Το σκορ άνοιξε στο 14' o Toυράμ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρέλα πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μότα για το 1-0.

Οι «νερατζούρι» συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι και στο 35' βρήκαν δεύτερο γκολ. Ο Ντάμφρις εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νούνο Ταβάρες, έκλεψε την μπάλα και γύρισε στον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος από κοντά πλάσαρε σε κενή εστία για το 2-0, βάζοντας γερές βάσεις για την κατάκτηση του τροπαίου.

Στην επανάληψη, η Λάτσιο προσπάθησε να αντιδράσει και είχε την καλύτερη στιγμή της με τον Νόσλιν, όμως η Ίντερ διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά της. Η ομάδα του Κίβου κράτησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και σφράγισε ακόμη έναν τίτλο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ίντερ κατέκτησε και το Κύπελλο Ιταλίας, προσθέτοντάς το στο Scudetto που είχε ήδη σηκώσει, και ολοκλήρωσε το εγχώριο νταμπλ για πρώτη φορά μετά το 2010, αλλά και μια φοβερή σεζόν στη μετά Σιμόνε Ιντσάγκι εποχή.

