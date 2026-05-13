ΑΕΚ: Στα 23 ματς έφτασε το αήττητο στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ έφτασε τα 23 ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Τι κι αν ήταν αδιάφορη ως ήδη μαθηματικά πρωταθλήτρια από την Κυριακή; Η ΑΕΚ έπαιξε πολύ σοβαρά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και παρότι λίγο πριν το τέλος ισοφαρίστηκε σε 1-1, διατήρησε ακέραιο το αήττητό της, που έφτασε πλέον τις 23 αγωνιστικές!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 26 Οκτωβρίου δεν έχει χάσει κανένα άλλο παιχνίδι στην Stoiximan Super League.

Παράλληλα, η «Ένωση» πλησίασε το ιστορικό ρεκόρ της σεζόν 1977/78, όταν είχε καταγράψει 31 αγώνες χωρίς ήττα.

Τέλος, οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν εννιά διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές τους (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ), με απολογισμό πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Αναλυτικά το αήττητο σερί της ΑΕΚ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Άρης – ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1

