Απάντησε με break στο break η Πετρολίνα ΑΕΚ!

Η Πετρολίνα ΑΕΚ πέρασε από το «Κώστας Παπαέλληνας», επικρατώντας του Κεραυνού Στροβόλου με 86-81 στον δεύτερο τελικό της ECOMMBX Basket League, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Κεραυνός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και επέβαλε τον ρυθμό του στην πρώτη περίοδο. Με καλύτερες επιλογές κοντά στο καλάθι, έλεγχο των ριμπάουντ και επιθετικές λύσεις από τους Wright, Burns και Huntley-Hatfield, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 25-14 στο τέλος του δεκαλέπτου, ενώ στη διάρκεια του πρώτου μέρους έφτασαν μέχρι και στο +15.

Η αντίδραση της ΑΕΚ άρχισε στη δεύτερη περίοδο. Η ομάδα της Λάρνακας βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας, βρήκε σκορ από την περιφέρεια και μείωσε σταδιακά τη διαφορά. Το επιμέρους 27-19 στο δεύτερο δεκάλεπτο έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση ενός σουτ στο ημίχρονο, με τον Κεραυνό να κρατά προβάδισμα 44-41.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το σημείο που άλλαξε οριστικά την εικόνα του αγώνα. Η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε τον έλεγχο, βρήκε συνεχόμενες λύσεις από τους Hollingsworth, Cooper, Mckinnis και Hunt, ενώ παράλληλα περιόρισε την παραγωγικότητα του Κεραυνού. Με επιμέρους 25-15, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο 66-59.

Στην τελευταία περίοδο η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας μέχρι και στο +13 με καλάθι του Hollingsworth για το 79-66. Ο Κεραυνός προσπάθησε να επιστρέψει στο φινάλε, μείωσε σε 82-79 με καλάθι του Crockett και σε 84-81 με τον Burns, όμως οι βολές των Cooper και Βάρσου κράτησαν την ΑΕΚ μπροστά μέχρι το τελικό 86-81.

Κορυφαίος για την Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν ο Taveion Hollingsworth με 29 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Jayveous Mckinnis πρόσθεσε 16 πόντους, ο Talon Cooper είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Γιώργος Βάρσος σημείωσε επίσης 14 πόντους. Για τον Κεραυνό, ο Atin Wright πέτυχε 21 πόντους, ο Brandon Huntley-Hatfield είχε 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Deondre Burns πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ ο Jeffrey Crockett είχε 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 19-27, 15-25, 22-20.

Κεραυνός Στροβόλου (Βασίλης Κούνας): Huntley-Hatfield 19, Burns 18, Μιχαήλ 9 (1), Wright 21 (3), Crocket 10 (1), Πασιαλής, Στυλιανού 2, Σ. Τίγκας 2.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 29 (2), Cooper 14 (3), Γιανναράς, Νόττατζ 4, Mckinnis 16, Βάρσος 14 (4), Λοϊζίδης, Hunt 8 (1), Παντελή 1, Diggs.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

